Voormalig Holland Casino Utrecht in allerijl omgebouwd tot crisisopvang asielzoekers

Matrassen, bedframes, handdoeken en lakens werden maandagavond afgeleverd bij het voormalige Holland Casino in Utrecht. Het gebouw is in allerijl omgebouwd tot een crisisopvang voor asielzoekers. Vanavond komen nog de eerste mensen uit Ter Apel aan.

Er is plek voor 200 asielzoekers in het gebouw waar jarenlang Holland Casino gehuisvest was aan de Overste den Oudenlaan. Angela Fine is locatiemanager bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en zorgt dat alle spullen op de juiste plek staan. “We gebruiken meerdere zalen waar mensen kunnen slapen. Het gaat hierbij om crisisnoodopvang voor de duur van vier weken.”

Het COA is verantwoordelijk voor de inrichting, bekostiging en exploitatie van de noodopvang. Het pand zelf is van de Jaarbeurs. De gemeente Utrecht heeft vooral een faciliterende rol.

De asielzoekers die op de plek opgevangen gaan worden komen vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die locatie is op dit moment overvol. Wethouder Rachel Streefland liet zondag al weten: “De huidige opvang in Ter Apel leidt op dit moment tot zeer schrijnende situaties waarbij de opvang van vluchtelingen onder de humane ondergrens dreigt te vallen. Utrecht voelt zich als mensenrechtenstad verantwoordelijk voor het bieden van humanitaire crisisopvang.” Locatiemanager Fine noemt de situatie in Ter Apel ook ‘schokkend’.

In groepen worden asielzoekers vanaf het aanmeldcentrum naar Utrecht gebracht waar ze dus maximaal vier weken verblijven. Het gaat hierbij niet om Oekraïense vluchtelingen, maar mensen uit de ‘reguliere doelgroepen’. Waar de mensen precies na die vier weken naartoe gaan is nog niet bekend, dat wordt nu uitgezocht. Wel moet dat een ‘duurzamere locatie’ zijn.

Het Holland Casino-pand is al eerder ter sprake gekomen als mogelijke opvanglocatie, maar dat ging toen niet door. Het gebouw zou mogelijk ingericht worden voor 500 vluchtelingen die voor een langere periode er zouden verblijven. Dat plan is toen om verschillende redenen, waaronder de brandveiligheid, duur van verbouwing en het grote aantal mensen dat daar opgevangen zou worden, afgevallen. Fine: “Maar het is wel geschikt als crisisnoodopvang voor vier weken, en voor 200 mensen.”

