Voorstraat en Wittevrouwenstraat hebben rood asfalt en zijn weer open voor verkeer

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat in Utrecht zijn weer open voor verkeer nadat afgelopen weekend een verse laag rood asfalt is gelegd. De komende tijd vinden er afrondende werkzaamheden plaats om de herinrichting compleet te maken.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de twee straten tussen de Neude en Wittevrouwensingel opnieuw in te richten. De grootste verandering is te zien op de rijbaan: fietsers en auto’s delen een vijf meter brede weg. Er is rood asfalt neergelegd op de weg die deel uitmaakt van het netwerk van hoofdfietsroutes. Auto’s zijn ‘te gast’ en er komen drie drempels.

Het aparte fietspad dat liep van de Neude richting de Wittevrouwensingel is weggehaald. Ook de aansluiting van de Voorstraat met de Neude, via de busbaan/rijbaan naar de Potterstraat verdwijnt. Hier komt een plein met ruimte voor de voetganger en voor verblijf.

Stoepen

Niet alleen de rijbaan is aangepakt, ook de stoepen hebben een gedaantewisseling ondergaan. Zo zijn er ruim 200 meer fietsparkeerplaatsen, in totaal 370 stuks. Autoparkeerplaatsen zijn er juist minder, van 40 naar 18. Met de inrichting komt er ook meer ruimte voor voetgangers, want aan beide kanten worden obstakels zoveel mogelijk weggehaald.

De herinrichting is nog niet helemaal klaar. Ook de komende tijd zal er nog gewerkt worden aan de openbare ruimte. Aansluitend gaat men aan de slag in de Wijde Begijnestraat, die uitkomt op de Voorstraat. Hier komt gedeeltelijk eenrichtingsverkeer.