Waarom komt er eigenlijk een nieuw systeem voor parkeerkorting in Utrecht?

De parkeerkorting in Utrecht blijft bestaan, maar het is straks niet meer te gebruiken via de parkeerautomaat. DUIC schreef er vorige week al over. De korting kan alleen nog maar gebruikt worden met een app. Veel lezers vroegen zich af waarom het systeem eigenlijk aangepast moest worden. We leggen het voor aan de gemeente.

Om eerst nog even de korting toe te lichten: Inwoners van Utrecht kunnen gratis een code aanvragen waarmee ze zorgverleners en visite met fikse korting kunnen laten parkeren bij hen in de straat. De inwoner kan de kortingscode die voor visite bedoeld is ook zelf gebruiken. De korting varieert tussen de 50 en 75 procent en geldt voor een maximumaantal uur per jaar.

Nu is het dus nog zo dat de kortingscode bij de parkeerautomaat ingevuld moet worden. Dit gaat stoppen, het betalen inclusief korting moet straks met een app. Handig voor mensen die geen zin hebben om naar buiten te lopen en digitaalvaardig zijn.

Maar er zitten ook wel een paar nadelen aan. Zo moeten de bewoners de parkeerkosten altijd zelf betalen. Via de automaat was het mogelijk om de kortingscode in te vullen (of gewoon even op voorhand door te sturen naar het bezoek) en dan de visite zelf te laten afrekenen. Dat is via de app niet mogelijk. Inwoners en visite moeten dit dan onderling regelen.

Maar waarom?

DUIC kreeg tientallen reacties en mails over het nieuwe systeem. We vroegen nog eens na bij de gemeente waarom het huidige systeem niet bewaard kan blijven. Een woordvoerder laat weten dat het te maken heeft met nieuwe software dat dit jaar geïnstalleerd moet worden. Deze software heeft niet de functie om te werken met een code. De huidige software op de parkeerautomaten zou gedateerd zijn.

“Verder krijgen we de afgelopen jaren regelmatig de vraag om over te gaan op een digitaal systeem. Veel andere gemeenten hebben ook al een webapp om parkeerkorting online te kunnen gebruiken. Wij lopen als Utrecht dus eigenlijk een beetje achter. Het hoort bij deze tijd dat mensen hun acties graag online willen doen. Wij snappen dat. Daarom gaan wij nu ook een webapp voor parkeerkorting aanbieden.”

Mensen die minder digitaalvaardig zijn kunnen terecht bij wijkbureaus en bibliotheken en er komen informatieavonden. In uiterste gevallen, voor mensen die de app niet kunnen of willen gebruiken, komt er nog een andere mogelijkheid. “Deze manier zijn wij nu aan het ontwikkelen.”