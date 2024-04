Wel of geen boete bij het drinken van biertje op straat tijdens Koningsnacht en -dag in Utrecht?

Koningsnacht- en dag in Utrecht staan weer voor de deur. De podia en biertaps bij de evenementenlocaties zijn zo goed als klaar. Er worden traditiegetrouw weer veel bezoekers verwacht, die ook wandelend door de straten een biertje drinken. De gemeente waarschuwt deze week echter voor boetes, maar worden die ook echt uitgedeeld?

Het korte antwoord: de kans op een boete lijkt vrij klein, vorig jaar is er bijvoorbeeld geen enkele boete uitgedeeld voor het nuttigen van alcohol op basis van de APV – een lijst met gemeentelijke regels.

Eerder heeft de burgemeester ook gezegd dat boetes voor het overtreden van het alcoholverbod alleen gegeven worden bij excessen. Maar waarom dan toch al die waarschuwingen van de gemeente deze week, via tekstkarren in de stad?

Dat vragen meerdere partijen in de gemeenteraad zich ook af. D66, VVD, Volt, Student & Starter, Horizon en UtrechtNu! hebben daarom om opheldering gevraagd bij het college van B&W.

‘Afschrikken’

“In de afgelopen dagen is er met grote tekstkarren, in aanloop naar Koningsdag, gewaarschuwd voor boetes bij de overtreding van het alcoholverbod in de APV (artikel 2:28). Hiermee wordt de indruk gewekt dat er gehandhaafd wordt op elk bezit of nuttigen van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte in de daarvoor aangewezen gebieden”, schrijven de partijen.

Ze willen van het college van B&W weten of er nu wel of niet gehandhaafd gaat worden, als iemand slechts een biertje drinkt en op basis van welk juridisch middel. Mocht er net zoals vorig jaar niet gehandhaafd worden, of alleen bij excessen, dan menen de partijen dat de waarschuwingen overbodig zijn. “Is het college het met de indieners eens dat bezoekers van Koningsdag in Utrecht onbezorgd moeten kunnen genieten van de festiviteiten, en dat hen afschrikken met een regel uit de APV onwenselijk is?”

De vragen worden waarschijnlijk niet voor de festiviteiten beantwoorden. Het college heeft enkele weken de tijd op te reageren op schriftelijke vragen.