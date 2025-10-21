Werk van Herman Berkien en andere Utrechtse producten te koop bij nieuwe winkel in het centrum

Onder meer het muzikale erfgoed van Herman Berkien, maar ook andere Utrechtse producten zijn te koop bij de Timeless Shop, een nieuwe winkel in de Utrechtse binnenstad. De zaak is een initiatief van John Schaap, een vriend van de in 2005 overleden cabaretier.

De winkel wordt gerund door Schaap en zijn partner Gabrielle van Wijk. Naast de producten van Berkien verkopen ze ook souvenirs over de stad en andere soorten cadeautjes. Ook de Domtorens van Mohamad Abdelalhade zijn in de winkel te krijgen. De uit Syrië gevluchte Utrechter maakt de beeldjes met de hand in zijn garagebox.

Minder bekend over Berkien, is dat hij naast zijn werk als cabaretier en zanger ook schilderde. Een van zijn werken, het expressionistische schilderij Tour de France, is in de winkel te bekijken.

