Werkzaamheden Amsterdamsestraatweg gaan deze zomer van start

De Amsterdamsestraatweg, een van de drukste straten van Utrecht, wordt heringericht. De verkeersveiligheid wordt verbeterd en er komt meer groen. Ook wordt een groot gedeelte van de riolering vervangen. Eind juni gaan de voorbereidende werkzaamheden van start. De straat is vanaf 14 juli nog maar in één richting open. Dit zal wel voor de nodige verkeershinder zorgen.

De Amsterdamsestraatweg wordt opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid voor fiets- en voetgangers wordt verbeterd. Daarnaast wordt de straat groener gemaakt en wordt het riool vervangen. Op deze manier wil de gemeente van de straat een plek maken waar het prettig wonen, wandelen en winkelen is. Voor deze herinrichting moeten 107 bomen het veld ruimen.

Werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 24 juni. De straat is dan nog in twee richtingen open. Er komt een tijdelijke rijstrook op een deel van de parkeerplekken. Verschillende zijstraten zullen dan om en om één of meerdere dagen worden afgesloten.

Vanaf zondag 14 juli wordt het autoverkeer omgeleid in één richting. Autoverkeer richting Maarssen/Zuilen wordt omgeleid via de Oudenoord. Stad-in verkeer, in de richting van Weerdsingel, blijft mogelijk. Ook moet de Amsterdamsestraatweg een paar keer volledig dicht voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de Amsterdamsestraatweg in twee richtingen open. Woningen, winkels, horeca en bedrijven blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

Vanwege de omvang van de werkzaamheden en de beperkte ruimte op de Amsterdamsestraatweg, is verkeershinder niet te voorkomen volgens de gemeente. “We zijn al lang bezig met de plannen voor de Amsterdamsestraatweg. Nu gaan de werkzaamheden écht beginnen. En die zijn omvangrijk. We begrijpen heel goed dat de impact groot is voor mensen die aan de Amsterdamsestraatweg wonen, er hun winkel hebben of er dagelijks doorheen rijden. Dat is natuurlijk heel vervelend. Tegelijkertijd willen we de Amsterdamsestraatweg veilig en levendig houden, en dat betekent dat er af en toe groot onderhoud moet plaatsvinden”, zegt wethouder Dennis de Vries.

De werkzaamheden worden vanaf de Marnixlaan en Weerdsingel naar het midden toe uitgevoerd. De aannemer start met de uitvoering van de herinrichting in de gebieden tussen de Weerdsingel en de Otterstraat en tussen de Marnixlaan en de Acaciastraat.

Zomer 2025

Het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Marnixlaan en de Acaciastraat wordt volgens de planning uiterlijk vrijdag 23 mei 2025 opengesteld in de nieuwe verkeerssituatie met tweezijdig verkeer. Het overige deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Acaciastraat en de Weerdsingel uiterlijk 18 juli 2025. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden na de zomer van 2025 afgerond zijn.

BouwApp

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan de BouwApp downloaden. Via de bouwapp houdt de gemeente betrokkenen op de hoogte van de werkzaamheden. Daarnaast is het mogelijk om via de app vragen te stellen over de werkzaamheden.