Rechter besluit dat bomen langs Amsterdamsestraatweg gekapt mogen worden, maar strijd is nog niet gestreden

De bomen langs de Amsterdamsestraatweg in Utrecht mogen gekapt worden. De rechter heeft namelijk besloten dat het belang van de herinrichting zwaarder weegt dan het behoud van het groen. De Utrechtse Bomenstichting is echter in hoger beroep gegaan en nu moet de Raad van State zich over de kwestie buigen. De gemeente hoopt dat de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg hierdoor geen vertraging oploopt, en naast deze procedure kan ook de natuur roet in het eten gooien.

Het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan wordt opnieuw ingericht en daarvoor moeten 107 bomen het veld ruimen. De Utrechtse Bomenstichting was van mening dat 45 exemplaren behouden konden blijven en heeft bij de rechter een beroep ingediend.

Deze rechter heeft kortgezegd besloten dat het belang van de herinrichting zwaarder weegt en dat de 45 bomen dus gekapt mogen worden. Hierop is de bomenstichting in hoger beroep gegaan en ook een voorlopige voorziening aangevraagd; dat er niet gekapt mag worden.

Procedure

De zitting bij de Raad van State staat donderdag al op de agenda, als er direct een uitspraak is en de gemeente in het gelijk wordt gesteld, wordt gestart met de kap van de bomen. Als er alleen een uitspraak is in de voorlopige voorziening, en de gemeente wederom gelijk krijgt, gaat de kap ook door.

De kans is in dit geval volgens het college van B&W namelijk ‘zeer klein’ dat er alsnog besloten wordt dat de 45 bomen niet gekapt mogen worden.

Vanwege de urgentie hebben zowel de rechtbank als de Raad van State vaart gemaakt bij de zittingen. “Als we nu (mogelijk lang) wachten op de hoger beroepsprocedure, verhoudt dit zich niet tot de urgentie voor de bomenkap voorafgaande aan de start van de herinrichting. Na een uitspraak van de Raad van State waarbij de afwijzing van de voorlopige voorziening in stand wordt gehouden is de kans op een andere uitspraak in de hogere beroepsprocedure zeer klein”, schrijft het college.

Natuur

Tot slot is er nog een speler die roet in het eten kan gooien. Als de Raad van State de zaak in het voordeel van de gemeente beslecht, gaat een ecoloog de bomen controleren. “Als vogels een nest bouwen of broeden, gaan we deze bomen niet kappen en zorgen we dat ze genoeg rust hebben om te broeden. We onderzoeken dan wat de gevolgen zijn op de werkzaamheden en passen deze hierop aan.”