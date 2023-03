Wethouder Eerenberg zegt weinig te kunnen doen tegen stilgelegde bouw Galaxy Tower in Utrecht

Wethouder Eelco Eerenberg kan weinig doen tegen de stilgelegde bouw van de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht. De woontoren had in juni 2021 al af moeten zijn, maar vanwege een geschil tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV), installatiebedrijf Homij en aannemer Ballast Nedam is de bouw nu zelfs stil komen te liggen. De voorlopige planning is nu 2024.



Verschillende partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de stilgelegde bouw van de Galaxy Tower. Raadslid Has Bakker van D66 had daarom wethouder Eelco Eerenberg donderdag tijdens het vragenuur om opheldering gevraagd over de kwestie.

Over de huidige stand van zaken antwoordde wethouder Eerenberg dat de bouwplaats inderdaad is afgesloten door bouwer Ballast Nedam. Zij oefenen volgens de wethouder hun zogenaamde retentierecht uit. Het geschil tussen de bouwer en opdrachtgever, De Lelie Vastgoed (DLV), een dochterbedrijf van Amrâth Hotels, heeft vooral te maken met de financiën. Op dat punt blijken de betrokken partijen niet overeen te kunnen komen. Voordat de bouwplaats weer wordt opengesteld voor het afbouwen van de Galaxy Tower, moet eerst het geschil opgelost zijn.

Het bericht dat de bouwplaats ontmanteld is, ontkent de wethouder. Zo staan de kranen er bijvoorbeeld nog. Ballast Nedam laat aan DUIC weten voornemens te zijn om de bouwplaats wel te ontmantelen. Het bedrijf wil niet op verdere vragen ingaan.

Weinig middelen tot beschikking

Het college kan naar eigen zeggen weinig doen om weer beweging te krijgen in de bouw van de woontoren. “Alles dat we kunnen doen, zullen we ook doen. Maar het is ingewikkeld omdat het conflict tussen twee partijen gaat waar wij geen bemiddelende rol in kunnen spelen”, antwoordde wethouder Eerenberg. Naar aanleiding van deze kwestie heeft het college wel besloten om met de betrokken partijen om tafel te gaan. De wethouder hoopt dat er snel een oplossing komt. “Want uiteindelijk is de stad ook gebaat bij voortgang.”

Eerenberg betreurt het dat de planning van de Galaxy Tower uitloopt. “Het laatste gesprek dat wij hebben gehad met Amrâth Hotels kwam erop neer dat ze naar oplevering van het eerste kwartaal van 2024 zouden gaan en daar moet dan nog de huidige vertraging bij opgeteld worden. Dat betekent dat we toch weer dieper 2024 gaan inschuiven tot mijn teleurstelling”, aldus de wethouder.