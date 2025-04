Wethouder: verbod versterkte gebedsoproep in Utrecht in strijd met de grondwet

Een verbod op versterkte oproepen tot gebed bij moskeeën gaat “veel te ver”. Dat zei wethouder Linda Voortman naar aanleiding van vragen van DENK hierover tijdens het wekelijkse vragenuur in de gemeenteraad.

Eerder deze week ging het ook in de landelijke politiek over een verbod op versterkte gebedsoproepen. Maandag lieten namelijk de SGP en JA21 weten dat ze willen dat versterkte oproepen tot gebed bij moskeeën niet meer mogen. Ze dienden hiervoor een zogenoemd initiatiefwetsvoorstel in.

Het verbieden van dergelijke gebedsoproepen is wat betreft het college van burgemeester en wethouders niet aan de orde in Utrecht. “Ik vind dat het verbieden van het oproepen tot gebed op gespannen voet staat met de grondwet”, zei wethouder Voortman.

“En als mensenrechtenstad staan we voor het beschermen van alle grondwettelijke rechten”, vervolgde Voortman haar antwoord. “Het oordeel over een specifiek wetsvoorstel is uiteindelijk aan het Rijk en niet aan de gemeente, maar ik denk dat ik hiermee wel heb aangegeven wat wij vinden van het voorstel.”

Overlast beperken

Verder zei de wethouder dat de gemeente wel in actie komt bij overlast voor omwonenden. Ze noemt daarbij het verhaal uit de Telegraaf over inwoners van Zuilen die klagen over het geluid van de gebedsoproep daar. “Een verbod gaat ons daarbij dus veel te ver, maar je kunt wel gewoon geluidsoverlast ervaren.”

In het geval van overlastmeldingen, neemt de gemeente contact op met de betreffende moskee. “Als we merken dat veel mensen klagen over de gebedsoproepen van een specifieke moskee, dan kunnen we – en dat doen we ook wel eens – vragen of ze daar rekening mee willen houden”, zegt de wethouder. “Net zoals we zouden doen als het gaat om bijvoorbeeld kerkklokken.”

Er wordt dan gevraagd of de frequentie van de oproepen bijgesteld kan worden, net als de geluidsinstallatie. De wethouder benadrukt dat het oproepen tot gebed een grondrecht is en “dat wij die rechten als lokale overheid niet inperken”.