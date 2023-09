Willem van Noortstraat in Utrecht krijgt in oktober nieuw asfalt

Het asfalt op de Willem van Noortstraat en de en Antonius Matthaeuslaan krijgt volgende maand een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten en om de overlast te beperken wordt gewerkt in de herfstvakantie. In 2026 worden beide wegen opnieuw ingericht.



Op 13 en 14 oktober wordt het oude asfalt op de Antonius Matthaeuslaan verwijderd, en op 16 oktober krijgt deze straat een nieuwe laag asfalt. Van 17 tot en met 20 oktober is de Willem van Noortstraat aan de beurt. Als de werkzaamheden langer duren kan ook op 21 oktober nog gewerkt worden. Daarnaast zegt de gemeente dat het gehele werk bij slecht weer niet door kan gaan.

Tijdens het werk zijn de straten tussen 07.00 en 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer. “Er gelden omleidingen. Op plaatsen waar we werken aan de fietsstroken, worden fietsers omgeleid. Na 17.00 is de weg gewoon bereikbaar”, is te lezen in een brief aan omwonenden.

In 2026 worden de Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat en de Ingen Houszstraat opnieuw ingericht. Dan worden opnieuw delen van het asfalt vervangen. “Het aanbrengen van nieuw asfalt op de genoemde wegen kan niet wachten tot 2026. Het asfalt is op veel plekken in slechte staat. Qua veiligheid en kosten is besloten om de weg opnieuw te asfalteren. Meerdere kleine reparaties kosten meer dan opnieuw asfalteren.”

Vragen

In januari van dit jaar stelden de Utrechtse fracties van Volt, EenUtrecht en het CDA schriftelijke vragen over de situatie aan de Willem van Noortstraat. Omwonenden zouden veel last hebben van trillingen en alleen het vernieuwen van het asfalt zou hiervoor geen oplossing zijn.