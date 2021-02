KNMI kondigt Code rood af; Winterse neerslag en sneeuwjacht verwacht in Utrecht

Het KNMI heeft verschillende weeralarmen afgekondigd voor de regio Utrecht. Voor zondag geldt zelfs code rood, het hoogste niveau van de weerwaarschuwingen.

Voor zaterdagavond is code geel afgekondigd. Het begint met sneeuwen in het zuiden van Nederland en dat trekt langzaam door naar het noorden. Volgens Weerplaza valt rond middernacht de eerste winterse neerslag in Utrecht.

Rood

Voor zondag geldt nu code rood. “Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn”, is te lezen op de website van het KNMI. Eerder gold voor zondag nog code geel.

Er zo’n 10 centimeter sneeuw vallen. In combinatie met een stevige wind is er sprake van sneeuwjacht. Hierdoor kan het zicht worden beperkt en er kunnen sneeuwduinen ontstaan. Voor maandag is code geel afgekondigd. Volgens Weerplaza blijft de temperatuur in Utrecht tot en met vrijdag onder het vriespunt.

(Tekst loopt door onder tweet)

Afval

De gemeente zegt dat het de komende dagen lastig kan zijn om het afval op te halen. “Zet uw vuilniszak of kliko op de ophaaldag zoveel mogelijk op de hoek van de straat buiten. We doen ons uiterste best om uw afval volgens planning in te zamelen”, is te lezen op de website van de gemeente.

De GGD regio Utrecht zegt maatregelen genomen te hebben zodat alle test- en vaccinatiestraten open kunnen blijven. Mensen die vanwege het winterse weer liever binnenblijven, kunnen hun afspraak verzetten. Bekijk de website van de GGD voor meer informatie.