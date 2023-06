Woningen en sportpark Zuilense Vecht in Utrecht stap dichterbij

De plannen voor woningen en een sportpark in de Zuilense Vecht in Utrecht zijn een stap verder gekomen. Zowel het voorlopig ontwerp voor het park, als het stedenbouwkundig plan voor de woningen is vastgesteld. De bestemmingsplannen voor Zuilense Vecht liggen ter inzage.

Tussen de Utrechtse wijk Zuilen en Op Buuren (gemeente Stichtse Vecht) komt volgens de plannen een duurzaam en groen sportpark te liggen. Ook komt aan de rand van het sportpark Zuilense Vecht een nieuwe woonwijk, waarvan in Utrecht maximaal 300 woningen komen te staan. De gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht zijn beide betrokken bij het project.

Volgens de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg is Zuilense Vecht een geschikt gebied voor de plannen die op tafel liggen. “Zuilense Vecht wordt bij uitstek een plek waar mensen in het groen kunnen wonen, met volop mogelijkheden om te bewegen letterlijk voor de deur. Doordat er ruimte is voor bouwen in mede-opdrachtgeverschap en wooncoöperaties wordt dit een interessant nieuw woon- en leefgebied, waar rust en reuring hand in hand gaan.”

Wonen

Op de plek waar nu nog het clubhuis van voetbalvereniging USV Elinkwijk staat, komen de nieuwe woningen. Dit clubhuis wordt dan ook gesloopt, als het nieuwe clubhuis – dat wordt gedeeld met American Football Club ‘Utrecht Dominators’ – klaar is. De verwachting is dat eind van de zomer de bouw van het nieuwe clubhuis kan beginnen.

De 300 te bouwen woningen aan Utrechtse zijde bestaan uit 35 procent sociaal, 25 procent middenhuur en 40 procent vrije sector. Ook moeten het verschillende type woningen worden.

Autovrij en veel sport- en speelmogelijkheden

Nagenoeg alle openbare ruimte wordt autovrij, maar er komen wel 221 parkeerplaatsen in parkeergarages. Ook komen er op de parkeerstrook bij de Burgemeester Norbruislaan nog twintig parkeerplaatsen bij.

Verder komen er veel mogelijkheden voor sport en spelen, zoals een skatebaan, urban sports, een speeltuin met horecapunt, een sprinttrack en een kids bike parcours. Daarnaast wordt rekening gehouden met de inpassing van nieuwe sport- en speelmogelijkheden, bijvoorbeeld padel, polsstokverspringen en boulderen.