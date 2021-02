Zaterdag actiedag sportscholen; twee Utrechtse ondernemers doen mee

Sportscholen in heel Nederland voeren zaterdag actie tegen de coronamaatregelen: ze willen weer open. Onder de noemer ‘Stilzitten is geen optie’ komt de fitnessbranche morgen letterlijk in beweging. Van 9.00 tot 15.00 uur openen zij de deuren voor een coronaproof training. In Utrecht doen tot nu toe twee sportscholen mee.

Iron House Co. en CrossFit U1 staan als enige twee Utrechtse sportscholen op de lijst. In totaal doen er ruim 310 sportscholen mee. “Hopelijk gaan we met z’n allen bewijzen dat het essentieel is om zo snel mogelijk weer te heropenen”, zegt Fleur Rijdes van Iron House Co. De sportschool op de Amsterdamsestraatweg richt zich vooral op krachttraining.

“Wij hebben de mogelijkheid om individueel buiten te trainen op de parkeerplaats. Bij verschillende stations kunnen mensen hun eigen training of een training van ons uitvoeren.” Morgen biedt de sportschool meer van die stations aan dan normaal. “Net even wat extra’s, net wat meer plekken, zodat mensen lekker kunnen sporten. Misschien doen we ook iets van een les voor duo’s, maar wel volgens de coronaregels.”

‘Een andere omgeving’

Fleur is blij dat er bij haar sportschool buiten getraind kan worden. Niet alle sportscholen hebben die mogelijkheid. “Dat wij dat doen is al een uitzondering. Niet iedereen heeft een parkeerplaats waar ze op kunnen trainen.”

Ze merkt dat veel mensen de motivatie niet meer op kunnen brengen om te bewegen. “Zeker met dat slechte weer in de maanden hiervoor. In een sportschool ben je ook even in een andere omgeving en wordt je gestimuleerd door elkaar. Daardoor ga je vaker sporten. Een keer wandelen is toch anders dan een paar keer per week in de sportschool staan.”

Support

Bij CrossFit U1 konden leden de afgelopen tijd ook individueel buiten sporten. “We mogen het faciliteren, maar we mogen geen groepsles geven”, zegt Paul Posthouwer, eigenaar van de sportschool op de Havenweg. “Wij gaan geen ‘protestles’ geven. We hebben ons aangesloten om onze support aan te geven. We staan achter de actie en moeten wat van ons laten horen.”

Met de actie van zaterdag willen fitnessclubs in heel Nederland aandacht voor de positiviteit van fitness, gezondheid en beweging. “Stilzitten is voor niemand een optie; bewegen is van levensbelang”, zegt het actiecomité. “Fitnessondernemers begrijpen niet waarom zij omwille van ‘gezondheidsredenen’ nog niet mogen heropenen. De sector heeft bewezen dat ze veilig is.”

Buiten sporten mag nu met maximaal twee personen, zonder trainer. Binnen mag er niet worden gesport. Ook groepslessen zijn niet toegestaan. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag buiten sporten als er onderling 1,5 meter afstand te houden is.