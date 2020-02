Zes Utrechtse onderzoekers ontvangen Vici-beurs van 1,5 miljoen euro

Zes onderzoekers in Utrecht hebben een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de beurzen toegekend aan de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en het Hubrecht Institute.

De Vici-beurs is één van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. Met de beurs krijgen onderzoekers de mogelijkheid om een eigen innovatieve onderzoekslijn te ontwikkelen en een onderzoeksgroep samen te stellen.

Energie en talen

Universitair hoofddocent Bètawetenschappen, Thomas Grimm, doet onderzoek naar hoe kosmologie voortkomt uit kwantumzwaartekracht en richt zich op een substantie genaamd donkere energie.

Prof. dr. Elma Blom, hoogleraar Sociale Wetenschappen, wil achterhalen of kinderen moeite hebben met het leren van taal via gemixt taalaanbod. Veel tweetaligen mixen namelijk talen door elkaar als ze praten.

Immuunsysteem

Dr. José Borghans is universitair hoofddocent Immunologie aan het UMC Utrecht en gaat laboratoriumonderzoek met wiskunde combineren. De kennis van het menselijk immuunsysteem is grotendeels gebaseerd op studies met cellen uit bloed, maar in het bloed bevindt zich slechts een minderheid van afweercellen. Door het inzetten van wiskunde moet meer duidelijk worden over afweercellen in het hele lichaam.

In het Center for Molecular Medicine gaat Prof. dr. Saskia van Mil op zoek naar nieuwe tactieken in de verdediging tegen de onbekende leverziekte niet-alcoholische steatohepatitis, met een hoog risico op het ontwikkelen van leverfalen en kanker. Er zijn nu nog geen medicijnen voorhanden.

Hartziekten en bacteriën

Prof. dr Eva van Rooij is hoogleraar Moleculaire Cardiologie aan het UMC Utrecht en Hubrecht Institute en gaat op zoek naar wat er fout gaat bij genetische hartziekten.

Deze ziekten ontstaan door een foutje in het DNA. Tot nu is er maar weinig bekend over de processen die hieraan bijdragen.

Dr. Nina van Sorge, universitair hoofddocent Medical Microbiology aan het UMC Utrecht, gaat tot slot onderzoek doen naar stafylokokken. Deze bacteriën veroorzaken lastig te behandelen infecties.