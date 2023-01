Zeven dierenactivisten gearresteerd nadat zij Utrechts restaurant met foie gras op het menu hadden bezet

Zeven dierenactivisten zijn vrijdagavond gearresteerd nadat zij het restaurant Bistronome Des Arts in Utrecht hadden bezet. Met de actie wilden de in totaal tien activisten afdwingen dat de eigenaar van de horecazaak foie gras van het menu zou halen.

Foie gras wordt gemaakt van ganzen- of eendenlevers. De productie van de delicatesse is verboden in Nederland omdat het dieronvriendelijk is. Ondanks het verbod op productie mag het product wel worden geïmporteerd.

“De actievoerders vinden dat 2023 een goed jaar is om dierenlevens boven winstbejag te verkiezen en foie gras definitief van het menu te laten verdwijnen”, laten de actiegroep weten.

Brieven

Om de eigenaar van Bistronome Des Arts zover te krijgen de delicatesse van het menu te halen hebben de activisten onder meer brieven en e-mails naar het restaurant verstuurd. Omdat dit niks uithaalde hebben zij besloten de eetgelegenheid te bezetten.

Rond 19.00 uur vrijdagavond zijn daarom tien activisten het restaurant binnengegaan. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de bezetting. Volgens een woordvoerder zijn er in totaal zeven actievoerders gearresteerd. Zes personen zijn aangehouden op verdenking van huisvredebreuk en een persoon is gearresteerd omdat deze zich niet kon of wilde identificeren.