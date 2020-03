Zeven nieuwe patiënten met coronavirus in stad Utrecht

In de gemeente Utrecht zijn donderdag zeven nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. In de stad zijn nu 25 mensen besmet, meldt het RIVM.

UPDATE 15.00: het kabinet heeft verregaande maatregelen afgekondigd om het coronavirus te verspreiden. Lees dat hier.

In de provincie Utrecht zijn volgens het RIVM nu 80 bevestigde gevallen van het coronavirus. In Nederland zijn er sinds woensdag 111 nieuwe patiënten. Het aantal besmettingen is nu landelijk 614.

De GGD Utrecht roept mensen op om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. De GGD en huisartsen bepalen samen of mensen op het coronavirus getest moeten worden. Niet iedereen wordt getest, zodat er genoeg tests voor handen zijn voor de mensen die ze het hardst nodig hebben, aldus de GGD.

Afgelastingen

Er zijn in de stad ook evenementen of bijeenkomsten die inmiddels worden afgelast. Zo riep het Oranje Fonds deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten uit te stellen vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De Utrecht Marathon is inmiddels ook uitgesteld. Organisator Golazo zegt de evenementen te verschuiven naar een latere datum.

In onderstaande video geeft hoogleraar Frank van Kuppeveld, hoofd van de virologiegroep in Utrecht, antwoord op veel gestelde vragen over het coronavirus.