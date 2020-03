Kabinet kondigt maatregelen aan: alle evenementen met meer dan 100 personen afgelast

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Evenementen met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast tot en met 31 maart en er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken.

Het RIVM meldt tijdens een speciaal belegde persconferentie dat ze niet bij alle besmettingen precies weten hoe deze opgelopen zijn. Het maatregelenpakket wordt daarom uitgebreid om verdere verspreiding te voorkomen.

Alle maatregelen zijn onderaan dit bericht te vinden.

Utrecht

Ook in de stad Utrecht zullen de gevolgen van het virus dus flink merkbaar worden. Alle evenementen in de stad waar honderd of meer mensen op af zouden komen zijn tot met 31 maart opgeschort.

Als mensen klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten ze daarnaast thuisblijven. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen waar mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Ook wordt met klem afgeraden om ouderen en mensen met verminderde weerstand te bezoeken. Hogescholen en universiteiten moeten hoorcolleges zo veel mogelijk online aanbieden.

Instanties

Instanties en instellingen in Utrecht – zoals gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en theaters – zijn op dit moment aan het kijken wat de nieuwe maatregelen betekenen voor hun werkzaamheden.

Een hoop evenementen kondigen al aan dat ze niet doorgaan. De opening van de bibliotheek aan de Neude is al uitgesteld en de TivoliVredenburg heeft alle evenementen afgelast. Ook alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn afgelast. De Stadsschouwburg in Utrecht blijft de hele maand gesloten. Ook is de bekende roeiwedstrijd Varsity afgelast.

Scholen in Nederland worden niet gesloten, want dat is een te verregaande maatregel, legde premier Rutte uit.

Eerder donderdag werd bekendgemaakt dat in de gemeente Utrecht 7 nieuwe patiënten positief waren getest op het coronavirus. In de stad zijn tot en met donderdagmiddag 14.00 uur nu 25 mensen besmet, meldt het RIVM.

De maatregelen op een rij

Bron Rijksoverheid:

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.