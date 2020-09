Acht vrienden hebben een rondje singel gezwommen voor het goede doel

Acht Utrechtse vrienden zijn zaterdag voor het eerst de hele singel rond gezwommen. De zwemmers haalden met de primeur geld op voor het Bartholomeus Gasthuis.

Vroeg op de zaterdagmorgen van de opening van de singel, rond 08.00 uur, sprongen acht zwemmers bij TivoliVredenburg het water in. Vier uur later klommen ze op dezelfde plek weer aan wal. Joris, Luuk, Rogier, Ruud, Ilse, Tom, Mark en Thijs zijn een van de eersten die de nieuwe singel helemaal rond hebben gezwommen.

Ze zamelden hiermee 800 euro in voor het Bartholomeus Gasthuis. De actie was mede ter nagedachtenis aan het overlijden van de Utrechtse kunstenaar Otto Hamer, die in het gasthuis woonde.

“Het was echt heel leuk”, zegt Joris. “Vooral toen we de laatste hoek om kwamen bij de Catharijnesingel. Daar hebben we lang naar uitgekeken.” Zwaar was het ook, zegt hij, want ze zwommen het overgrote deel van de ronde tegen de stroming in. “De havendienst stuurde ons de andere kant op, omdat ze nog de laatste dingen voor de officiële opening van de singel moest klaarmaken.”

De groep vertrok toen in oostelijke richting en zwom met de klok mee. Het kostte ze vier uur, inclusief pauzes. “Iedereen had in z’n hoofd: je moet niet te hard willen zwemmen. Dan haal je het namelijk niet. Met af en toe een klein rustmomentje, dan houd je het wel vol.”

Het initiatief komt van Joris, die vrijwilligerswerk doet voor Bartolomeus Gasthuis. Hij was het maatje van de kunstenaar Otto Hamer, in de laatste jaren voor zijn overlijden in mei. De twee wandelden vaak een stukje langs de singel. Joris vertelt dat het herstel van de oude situatie de kunstenaar erg goed deed. “Otto vertelde dat hij nog in de tijd van de demping van de singel fel tegen was. Heel bijzonder, dat de fout die werd begaan, toen al voor veel Utrechters duidelijk een fout was.” Joris zegt dat hij het jammer vindt dat Hamer het moment van de opening niet meer mee heeft mogen maken.

Twee jaar geleden zwom de groep ook al een ‘rondje singel’. Ze moesten toen een aangepaste route nemen, door het centrum heen. Ze deden dat toen ook voor hetzelfde goede doel.