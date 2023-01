Zoektocht naar nieuwe invulling Magazijn de Zon aan de Oudegracht in Utrecht nu echt begonnen

De gemeente Utrecht roept mogelijke huurders van het pand Magazijn de Zon aan de Oudegracht zich te melden. Het gebouw, waar voorheen de Centrale Bibliotheek en boekhandel Broese zaten, moet een nieuwe invulling gaan krijgen. De gemeente is in ieder geval op zoek naar een ‘kapitaalkrachtige’ huurder, maar het gebouw moet ook een maatschappelijke functie krijgen.

Het pand, eigendom van de gemeente, moet een ‘publieke hotspot’ worden die bijdraagt aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Met vier verdiepingen, een karakteristieke lichtkoepel, een plat dak met mogelijkheid om een dakterras te maken en 7.500 m2 vloeroppervlak biedt het gebouw veel mogelijkheden. Na een verbouwing in 2023 en 2024 zou het pand vanaf 2025 een nieuwe invulling kunnen krijgen. Er moet een nieuwe entree komen en de aansluiting op de Stadhuisbrug kan ook een stuk beter.

Selectie

Maar wat moet er in Magazijn de Zon komen? Die zoektocht naar een huurder of meerdere huurders is nu begonnen. Geïnteresseerden kunnen zich de komende weken melden waarna er een selectieprocedure gaat beginnen. Omdat er de komende jaren vanuit de gemeente flink geïnvesteerd gaat worden in de herontwikkeling en restauratie zoekt de gemeente bewust een ‘financieel dragende huurder voor de ruimte van 1.300 m² op de begane grond en/of 2.500 m² op de bovenliggende verdiepingen’.

Partijen die geïnteresseerd zijn kunnen zich de komende weken melden met een plan. De plannen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria. Het belangrijkste criterium: de huurprijs die ze willen betalen. Naast de huurprijs worden plannen beoordeeld op twee andere criteria; de maatschappelijke invulling van (een gedeelte) van het pand en de mate waarin de nieuwe huurder bijdraagt aan de binnenstad van Utrecht. De gemeente wil er met deze twee laatste criteria voor zorgen dat het gebouw een aantrekkende werking heeft en toegankelijk is voor een breed publiek.

“Magazijn De Zon moet een gebouw voor iedereen worden”, zegt wethouder Dennis de Vries (vastgoed). “Het is een fantastisch pand in het hart van de stad. Daarom vinden we het belangrijk dat het geheel of gedeeltelijk een maatschappelijke functie krijgt. Het moet een levendige plek worden waar iedereen zich welkom voelt. Ik kijk ernaar uit samen met geïnteresseerde partijen aan de slag te gaan om hier iets moois van te maken.”

De selectieprocedure loopt nog tot in maart. Het kan zijn dat er een partij uitkomt voor het hele pand, meerdere partijen voor het hele pand of alleen voor een deel van het gebouw waarna de rest van de ruimte in een volgende fase verhuurd gaat worden. De gemeenteraad moet ook nog instemmen met de nodige investeringen.

Wensen Utrechters

Eerder heeft de gemeente via een online enquête en bijeenkomsten ook gevraagd wat Utrechters het liefst zien gebeuren met het pand. Daar kwam onder andere uit naar voren dat men graag wil dat het gebouw ‘laagdrempelig’ te bezoeken is, multifunctioneel, dat het dak openbaar toegankelijk wordt en dat er ruimte komt voor kunst en cultuur. Uit de online enquête bleek dat Utrechters het liefst geen kantoren zien komen in het toekomstige Magazijn de Zon.

Historie

Magazijn De Zon is in meerdere fasen gebouwd. Het oudste deel stamt uit 1850. In de twintigste eeuw wordt het pand door Vroom & Dreesmann uitgebouwd tot warenhuis ‘Magazijn De Zon’ met ateliers, opslag en een aantal kantoorruimtes. Na het vertrek van de V&D in 1972 koopt de gemeente het pand en huisvest daarin de Openbare Bibliotheek, boekhandel Broese en designwinkel Mobach. Sinds het vertrek van de bibliotheek en de boekhandel in 2020, verhuurt de gemeente een aantal ruimten tijdelijk aan ondernemers; duurzaam warenhuis Green Up, kledingwinkel Guts en Gusto en het Nijntje Museum.