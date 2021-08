Zo’n 150 feestgangers bij IBB in Utrecht rennen weg bij het zien van de politie

Agenten troffen donderdagavond zo’n 150 feestende jongeren op straat aan bij de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. Bij het zien van de politie zou de groep uit elkaar zijn gestoven.

Bij de politie kwam donderdag de melding binnen dat er sprake was van geluidsoverlast in de omgeving van het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan. “Ter plaatse troffen wij ongeveer 100 tot 150 man feestend op straat”, schrijft de politie op sociale media.

De agenten zagen daarnaast een statief waarop een speaker was bevestigd. Toen de feestgangers in de gaten kregen dat de politie was gearriveerd, stoof de groep uit elkaar. Daarbij werd ook de speaker meegenomen, maar het statief bleef achter.

Niemand kwam de driepoot claimen volgens de politie. Eén persoon die ACAB riep (All Cops Are Bastards) heeft een bekeuring gekregen.