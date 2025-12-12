Zondag demonstraties bij vluchtelingenopvang aan Europalaan in Utrecht

Zondag 14 december demonstreert de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) bij de vluchtelingenopvang aan de Europalaan. Aanleiding is de komst van een permanent asielzoekerscentrum voor 300 asielzoekers op de plek waar nu al een tijdelijke opvang voor 200 vluchtelingen is gevestigd. Als reactie op het aangekondigde protest organiseert New Neighbours Utrecht een solidariteitsactie, eveneens bij de opvanglocatie aan de Europalaan.

De NVU roept via Facebook mensen op om mee te demonstreren tegen de uitbreiding van het aantal asielzoekers en de komst van een permanent azc. Volgens de organisatie moet eerst de woningnood worden aangepakt en moeten “eigen jongeren en studenten” aan een woning worden geholpen.

Solidariteitsactie

Op sociale media roepen onder meer Antifascistische Aktie Utrecht en New Neighbours Utrecht op tot een tegendemonstratie in de vorm van een solidariteitsactie. “Laat vrouwen en kinderen op de vlucht weten dat je naast ze staat. Samen beschermen we hen tegen de neonazi’s van de NVU”, schrijft New Neighbours.

Vinger aan de pols

Een woordvoerder van de gemeente laat weten op de hoogte te zijn van beide demonstraties en in contact te staan met de organisatoren. De gemeente bevestigt dat beide acties bij de opvang aan de Europalaan plaatsvinden, maar zorgt ervoor dat er voldoende afstand tussen de groepen blijft. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de openbare orde in het geding komt, al houdt de gemeente de situatie wel nauwlettend in de gaten.