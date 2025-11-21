Tweede vaste AZC-locatie in Utrecht; 385 opvangplekken in voormalig kantoorpand

Aan de Europalaan 44 komt er per 2028 definitief een opvanglocatie voor 385 asielzoekers. Zij mogen hier maximaal 15 jaar wonen. Het oude kantoorpand wordt op dit moment al gebruikt als opvanglocatie; tot januari 2027 worden hier 200 asielzoekers opgevangen. De gemeenteraad besloot dat op deze locatie mag worden afgeweken van het Utrechtse maximum van 300 asielzoekers.
De opvanglocatie aan de Europalaan is een aanvulling op de asielopvangcapaciteit van Utrecht; de 590 plekken aan de vaste opvanglocatie aan de Joseph Haydnlaan en de andere tijdelijke opvanglocaties verspreid over de stad. De verwachting is dat de eerste asielzoekers in het begin van 2028 op de locatie aankomen.
Wethouder Rik van der Graaf legt uit dat asielzoekers – door de tekorten in asielopvang – vaak terechtkomen in dure, tijdelijke noodvoorzieningen die niet bedoeld zijn voor een langdurig verblijf. “Dit soort opvanglocaties dragen niet bij aan rust en het (her)opbouwen van een leven en deelname aan de maatschappij. Door duurzame opvanglocaties te realiseren, bieden we passende huisvesting die voldoet aan de eisen van het COA, maar ook aan onze Utrechtse werkwijze Plan Einstein.”
Plan Einstein
Het idee van Plan Einstein is dat azc-bewoners vanaf dag één van hun verblijf direct in contact komen met (buurt)bewoners. Dit contact vindt plaats via activiteiten en cursussen, zoals Nederlands, Engels of ondernemerschap. Ook de buurtbewoners kunnen gebruikmaken van deze ruimtes, activiteiten en cursussen. Doordat de azc-bewoners mee kunnen doen aan de activiteiten, blijven ze zich, terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, ontwikkelen voor hun toekomst.
Merwedekanaalzone
De opvanglocatie aan de Europalaan maakt onderdeel uit van de Merwedekanaalzone. De definitieve ontwikkeling van dit gebied zal pas op de langere termijn plaatsvinden, waardoor het oude kantoorpand aan de Europalaan maximaal 15 jaar beschikbaar is en daarom als opvanglocatie is gekozen. Voorlopig blijft de locatie nog in gebruik als tijdelijke opvang.
Gemengde reacties bij omwonenden
Het idee van een duurzame opvang zorgde eerder al voor gemengde reacties. Volgens de gemeente maken bedrijven zich zorgen om de veiligheid, maar zien ze ook kansen. In gesprekken met de gemeente hebben bedrijven en ontwikkelaars hun zorgen geuit over de veiligheid en over de beeldvorming van het gebied. Toch zien ze volgens de gemeente ook mogelijkheden voor samenwerking.
Ook met omwonenden is gesproken, tijdens een inloopavond met de gemeente, het COA en maatschappelijke organisaties. De bewoners zijn volgens de gemeente vooral nieuwsgierig naar de plannen voor duurzame opvang. Ook waren enkelen geïnteresseerd om in de toekomst mee te kunnen helpen op de locatie.
3 ReactiesReageren
Ben benieuwd hoeveel (tijdelijke) starters studenten woningen hier in gevestigd hadden kunnen worden. Ook benieuw wanneer de gemeente utrecht werk gaat maken voor het realiseren van zelfstandig wonen voor jongeren en studenten en voor de inwoners van utrecht die al jarenlang op een wachtlijst staan.
Goed idee! Allemaal welkom terwijl de gemeente de zaken totaal niet op orde heeft rond de hier nu al verblijvende instroom.
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3969347/vechtpartijen-intimidatie-en-overlast-rond-nieuwkomersschool-overvecht-de-kop-ingedrukt-zeer-kwetsbare-groep
Utrecht gaat ten onder aan de idealen van het links-elitaire gedeelte binnen de raad. Zij die in de rijke bubbel verblijven maar ondertussen de last die met hun idealen meekomt buiten de eigen bubbel plaatst. Utrecht mag als zelfverklaard mensenrechtenstad wat vaker naar de mensenrechten van de burgers in eigen stad kijken in plaats van ons op te zadelen met meer mensen die de westerse normen en waarden niet snappen en/of willen volgen.
Mocht er dan toch een keuze worden gemaakt? 385 Oekraïners die de vertaling binnen onze (van oudsher christelijke) cultuur wel kunnen maken zijn wat mij betreft van harte, en in ruime mate, welkom.
Goed beleid, al die tijdelijke, dure oplossingen wens je niemand toe en maakt mensen, die meestal traumatische ervaringen achter de rug hebben, doodmoe en nog ongelukkiger.