Tweede vaste AZC-locatie in Utrecht; 385 opvangplekken in voormalig kantoorpand

Aan de Europalaan 44 komt er per 2028 definitief een opvanglocatie voor 385 asielzoekers. Zij mogen hier maximaal 15 jaar wonen. Het oude kantoorpand wordt op dit moment al gebruikt als opvanglocatie; tot januari 2027 worden hier 200 asielzoekers opgevangen. De gemeenteraad besloot dat op deze locatie mag worden afgeweken van het Utrechtse maximum van 300 asielzoekers.

De opvanglocatie aan de Europalaan is een aanvulling op de asielopvangcapaciteit van Utrecht; de 590 plekken aan de vaste opvanglocatie aan de Joseph Haydnlaan en de andere tijdelijke opvanglocaties verspreid over de stad. De verwachting is dat de eerste asielzoekers in het begin van 2028 op de locatie aankomen.

Wethouder Rik van der Graaf legt uit dat asielzoekers – door de tekorten in asielopvang – vaak terechtkomen in dure, tijdelijke noodvoorzieningen die niet bedoeld zijn voor een langdurig verblijf. “Dit soort opvanglocaties dragen niet bij aan rust en het (her)opbouwen van een leven en deelname aan de maatschappij. Door duurzame opvanglocaties te realiseren, bieden we passende huisvesting die voldoet aan de eisen van het COA, maar ook aan onze Utrechtse werkwijze Plan Einstein.”

Plan Einstein

Het idee van Plan Einstein is dat azc-bewoners vanaf dag één van hun verblijf direct in contact komen met (buurt)bewoners. Dit contact vindt plaats via activiteiten en cursussen, zoals Nederlands, Engels of ondernemerschap. Ook de buurtbewoners kunnen gebruikmaken van deze ruimtes, activiteiten en cursussen. Doordat de azc-bewoners mee kunnen doen aan de activiteiten, blijven ze zich, terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, ontwikkelen voor hun toekomst.

Merwedekanaalzone

De opvanglocatie aan de Europalaan maakt onderdeel uit van de Merwedekanaalzone. De definitieve ontwikkeling van dit gebied zal pas op de langere termijn plaatsvinden, waardoor het oude kantoorpand aan de Europalaan maximaal 15 jaar beschikbaar is en daarom als opvanglocatie is gekozen. Voorlopig blijft de locatie nog in gebruik als tijdelijke opvang.

Gemengde reacties bij omwonenden

Het idee van een duurzame opvang zorgde eerder al voor gemengde reacties. Volgens de gemeente maken bedrijven zich zorgen om de veiligheid, maar zien ze ook kansen. In gesprekken met de gemeente hebben bedrijven en ontwikkelaars hun zorgen geuit over de veiligheid en over de beeldvorming van het gebied. Toch zien ze volgens de gemeente ook mogelijkheden voor samenwerking.

Ook met omwonenden is gesproken, tijdens een inloopavond met de gemeente, het COA en maatschappelijke organisaties. De bewoners zijn volgens de gemeente vooral nieuwsgierig naar de plannen voor duurzame opvang. Ook waren enkelen geïnteresseerd om in de toekomst mee te kunnen helpen op de locatie.