Acht Utrechters gearresteerd vanwege tientallen berovingen via datingsites

De politie heeft acht personen gearresteerd in Utrecht die tientallen ouderen zouden hebben opgelicht en beroofd waarbij de verdachten gebruikmaakten van datingwebsites. De verdachten zouden doelbewust oudere mannen hebben uitgekozen. Slachtoffers werden onder meer gedrogeerd en vastgeketend.

De verdachten die gearresteerd zijn zouden samen een netwerk vormen. Zeven van de personen werden vandaag tijdens een gecoördineerde actie opgepakt. Een andere verdachte zat op het moment van de actie al in hechtenis. Er worden nog aanvullende aanhoudingen verwacht.

Ook zijn er doorzoekingen verricht in meerdere woningen. Daarbij zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. De doorzoekingen gaven daarnaast zorgen over de woonsituatie van thuiswonende kinderen.

Werkwijze

Twintig mannen van 75 jaar en ouder denken eerder dit jaar via verschillende datingsites en apps contact te hebben met een man of vrouw. Deze persoon doet net alsof ze voor een date willen afspreken met het slachtoffer. Van tevoren probeerden de verdachten er al achter te komen of het slachtoffer waardevolle spullen in huis heeft of geld.

Vervolgens proberen ze bij het slachtoffer thuis af te spreken om zo de woning leeg te kunnen roven. Sommige slachtoffers werden daarbij onder meer gedrogeerd en vastgeketend. In totaal is er bij hen zo voor een bedrag van ruim 350.000 euro buitgemaakt aan geld en waardevolle spullen als sieraden en goud.

De oplichtingen en berovingen vonden plaats op landelijke schaal. Zo kwamen de slachtoffers die zich bij de politie hebben gemeld uit uiteenlopende provincies en plaatsen zoals Assen, Amsterdam, Den Bosch, Heerlen en Utrecht. De politie verwacht dat het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag waarschijnlijk nog veel hoger ligt.

Sybren van der Velden, landelijk Projectleider Senioren & Veiligheid vertelt: “Niet elk slachtoffer durft er voor uit te komen omdat ze zich misschien schamen of in een kwetsbare positie bevinden. Dit is nergens voor nodig want daders gaan bij dit soort oplichting geraffineerd te werk.”