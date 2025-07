Drie aanhoudingen na vondst explosief materiaal en ontruiming flats bij Utrechtse Beneluxlaan

Er zijn drie personen aangehouden na de vondst van een auto met explosief materiaal bij het Europaplein in Utrecht. Twee flats aan de Aziëlaan werden om die reden dinsdagavond ontruimd. De auto kwam in beeld na een verdachte situatie eerder op de avond in Nieuwegein. De verdachten zijn twee mannen van 22 en 24 jaar uit Utrecht en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie nam dinsdagavond rond 20.30 uur een verdachte situatie waar met een auto bij het Euroaplein in Zuidwest. Bij nader onderzoek bleek dat zich explosief materiaal in het voertuig bevond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld en heeft het explosief veiliggesteld en elders onschadelijk gemaakt.

Uit voorzorg werd de omgeving ruim afgezet. De Beneluxlaan en het Europaplein werden tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Ook zijn twee aangrenzende flats – met in totaal circa 240 bewoners – volledig of gedeeltelijk ontruimd. De geëvacueerde bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. In een gymzaal in de buurt had het Rode Kruis uit voorzorg slaapplekken ingericht, maar die bleken uiteindelijk niet nodig. Rond 02.30 uur konden alle bewoners terugkeren naar hun woning.

Aanhoudingen en aanleiding in Nieuwegein

De vondst van de auto aan de Beneluxlaan volgde op een eerdere verdachte situatie in Nieuwegein, eerder die avond rond 19.45 uur. Surveillerende agenten zagen op een parkeerplaats aan de Galecopperlaan meerdere auto’s staan, waarbij verschillende personen opvallend actief bezig waren. Toen agenten poolshoogte namen, ging één van de voertuigen er met hoge snelheid vandoor. De bestuurder vertoonde daarbij gevaarlijk rijgedrag, zoals door rood rijden, en dreigde zelfs de controle over het voertuig te verliezen. De politie besloot de achtervolging af te breken om andere weggebruikers en de verdachte niet verder in gevaar te brengen. Wel werden meerdere politievoertuigen en een helikopter opgeroepen ter ondersteuning.

Niet veel later werd de betreffende auto stilstaand aangetroffen op een fietspad bij het Europaplein in Utrecht. De bestuurder was inmiddels gevlucht. In de buurt van de Aziëlaan konden agenten, mede dankzij tips van omstanders, een tweede auto staande houden. Daarbij werden een 22-jarige man uit Utrecht en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Op het 5 Meiplein werd een derde verdachte – een 24-jarige Utrechter – aangehouden met hulp van de politiehelikopter.

Politieonderzoek

De drie verdachten zitten vast voor verhoor en verder onderzoek. In totaal zijn vier voertuigen in beslag genomen. Op de parkeerplaats in Nieuwegein werd bovendien een vierde voertuig en meerdere jerrycans met benzine aangetroffen.

De gemeente Utrecht onderzoekt of de kosten van evacuatie en opvang kunnen worden verhaald op de verdachten.

De politie doet op dit moment nog volop onderzoek naar het incident en roept getuigen of mensen met relevante informatie op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Reactie locoburgemeester

Locoburgemeester Eelco Eerenberg reageerde woensdag via een raadsbrief op het incident: “Ik ben me ervan bewust dat een dergelijk incident veel impact heeft op de betrokken bewoners.” Om bewoners te informeren over het verloop van het incident is op woensdag 23 juli een wijkbericht verspreid. Hierin staat ook contactinformatie voor mensen met vragen of zorgen.

De locoburgemeester sprak daarnaast zijn waardering uit voor de inzet van de hulpdiensten: “Ik wil graag de hulpdiensten en betrokken gemeentelijke medewerkers bedanken voor hun snelle en professionele optreden.”