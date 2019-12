Gewapende overval in winkelcentrum Kanaleneiland; verdachte aangehouden

Een man heeft vrijdagmiddag een zaak in Winkelcentrum Nova in Kanaleneiland overvallen. De politie in Nijmegen heeft een verdachte gearresteerd.



De overval vond net iets na 17.00 uur plaats. Het personeel van de winkel werd tijdens het incident bedreigd met een steekwapen. De overvaller is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

Via Burgernet is er een melding uitgegaan waarin werd gevraagd om uit te kijken naar de verdachte. Daarin stond dat het ging om een man die tussen de 20 en 30 jaar oud is. Hij droeg tijdens de overval een zwarte muts, een zwarte jas en een lichte spijkerbroek. De broek zou zijn doordrenkt met bloed.

Update: De politie in Nijmegen heeft een 18-jarige man uit Ede aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de winkel in Kanaleneiland te hebben overvallen. De man wordt later vandaag verhoord door de recherche.