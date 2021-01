John van den Heuvel: ‘Wij zijn getipt over de verborgen wapens in Utrecht’

De misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely zouden zijn getipt over de verborgen wapens in Park Transwijk in Utrecht. Zij hebben uiteindelijk de politie gewaarschuwd en donderdag werden de wapens tijdens een grote zoekactie gevonden. Dat zeiden de journalisten vrijdagavond bij het televisieprogramma Jinek.

Vrijdag werd bekend dat de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie meerdere verbogen wapens hadden gevonden in het Utrechtse park. “Dit is het hart van het Taghi-domein. In deze wijk wonen heel veel aanhangers en leden van de Mocro-maffia”, zei Van den Heuvel.

De misdaadverslagevers zeiden dat ze een tip hadden gekregen dat er ergens in de wijk een plek was waar wapens waren verborgen. “Het liefst waren we zelf gaan graven, maar je moet rekening houden met boobytraps. We zijn gaan kijken en hebben uiteindelijk de politie gebeld. Het is een enorme operatie geworden in het park.”

Volgens Van den Heuvel is er nu een groot onderzoek gaande naar wat er is gevonden. Wat er precies uit de grond is gehaald is nog niet bekendgemaakt. “Het gaat in ieder geval om wapens.”

Aanslagen

De vondst is voor beide misdaadverslaggevers een bevestiging dat de Mocro-maffia, ondanks de arrestatie van Taghi, Razzouki en nog een aantal hooggeplaatsten, nog niet vleugellam is. “Er zijn nog steeds hele zware wapens voorhanden die mogelijk gebruikt kunnen worden voor nieuwe aanslagen.”

Van den Heuvel en Van Wely zaten bij Jinek om te praten over hun nieuwe programma Crime Desk. Maandag is de eerste aflevering te zien en dan gaan beide journalisten dieper in op de vondst in Park Transwijk.

Bekijk hier het fragment van Jinek.