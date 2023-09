Jongen (14) die mogelijk betrokken was bij mishandeling op Utrecht Centraal meldt zich bij de politie

Een 14-jarige jongen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij de mishandeling van een leeftijdsgenoot op station Utrecht Centraal en station Breukelen. De politie is op dit moment nog op zoek naar de andere verdachte.

Het 14-jarige slachtoffer zat op Utrecht Centraal op de trein naar Breukelen te wachten toen hij plotseling werd aangevallen door twee minderjarige jongens. Een van hen trok aan het petje van het slachtoffer, waarna het al snel verder uit de hand liep. Op de beelden van de politie was te zien dat de twee jongens het slachtoffer op het perron meerdere keren schopten.

De jongen probeerde zich nog te verweren, maar besloot uiteindelijk te vluchten. Hij stapte in de trein naar huis, maar ook daar werd hij gevolgd door de twee daders. Op station Breukelen werd de jongen nog een keer in elkaar geslagen.

Beelden

De politie deelde medio augustus beelden waarop de mishandeling te zien was. Een van de verdachten, een 14-jarige jongen, heeft zich maandag gemeld bij de politie en wordt binnenkort verhoord.

De recherche onderzoekt momenteel zeven tips die zijn binnengekomen. Eén verdachte is dus nog niet herkend. “Uiteraard komen we graag te weten wie hij is of waar hij mogelijk verblijft. Omdat hij mogelijk minderjarig is, tonen wij hem nog onherkenbaar”, schrijft de politie.