Politie verspreidt beelden van mishandeling 14-jarige jongen op Utrecht Centraal

De politie heeft woensdag beelden verspreid van een mishandeling op Utrecht Centraal. Een 14-jarige jongen werd daar op 7 juni in elkaar geslagen door twee minderjarige jongens.

Het 14-jarige slachtoffer zit op Utrecht Centraal op de trein naar Breukelen te wachten als hij plotseling wordt aangevallen door twee minderjarige jongens. Een van hen trekt aan het petje van het slachtoffer, waarna het al snel verder uit de hand loopt. Op de beelden van de politie is te zien dat de twee jongens het slachtoffer op het perron meerdere keren schoppen.

De jongen probeert zich nog te verweren, maar besluit uiteindelijk te vluchten. Hij stapt in de trein naar huis, maar ook daar wordt hij gevolgd door de twee daders. Op station Breukelen wordt de jongen nog een keer in elkaar geslagen.

De politie heeft de beelden van het incident gedeeld in de hoop mensen te vinden die de daders herkennen. Omdat het gaat om twee minderjarige jongens zijn hun gezichten geblurd, laat de politie weten. Opvallend is volgens de politie dat een van de twee ten tijde van het incident een arm in het gips heeft. Getuigen of mensen die denken te weten wie de twee jongens zijn, kunnen zich melden bij de politie.