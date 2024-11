Man gewond bij steekpartij op Domplein in Utrecht

Een man is zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op het Domplein in Utrecht. De verdachte is nog voortvluchtig.

Het steekincident gebeurde rond 23.45 uur. Wat er voorafging aan het voorval is niet bekend. Wel is bekend dat het slachtoffer gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.

De mogelijke dader is niet opgepakt. De politie zegt op zoek te zijn naar de verdachte. Het zou gaan om een man van 30 tot 40 jaar oud, met lichtblond haar en een blauwe regenjas met een rode streep in het midden.

“Ziet u de man? Niet zelf benaderen; bel 112”, aldus de politie.