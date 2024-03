Onduidelijkheid over ‘schietincident’ Daltonlaan in Utrecht; drie gewonden niet neergeschoten maar geslagen bij ruzie

Er is nog veel onduidelijk over het mogelijke schietincident woensdag aan de Daltonlaan in Utrecht. Drie mannen raakten gewond, volgens de politie niet omdat ze werden neergeschoten, maar omdat ze geslagen waren. De politie zoekt getuigen.

De politie kreeg woensdag rond 13.50 uur een melding dat er schoten waren gehoord aan de Daltonlaan in Utrecht. Agenten troffen op de Daltonlaan inderdaad drie slachtoffers aan. De drie ‘jongemannen’ bleken niet neergeschoten, maar wel geslagen, meldt de politie donderdag. De politie brengt ook meer informatie naar buiten over wat er gebeurd is.

De drie slachtoffers liepen over de Daltonlaan toen een zwarte scooter met twee mannen erop naast ze ging rijden. De mannen op de scooter vielen vervolgens een van de slachtoffers aan. De andere twee schoten het slachtoffers te hulp, waarna een handgemeen tussen de verdachten en de slachtoffers ontstond.

De twee verdachten gingen er op hun scooter vandoor. Rond hetzelfde tijdstip hoorden getuigen ook schoten. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat zich precies heeft afgespeeld, zoekt de recherche camerabeelden. “Misschien heeft iemand wel iets gefilmd met een mobiele telefoon”, aldus de politie. Ook mensen die meer weten over de toedracht van het incident kunnen zich melden bij de politie.