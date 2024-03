Schietincident aan Daltonlaan in Utrecht; twee gewonden en een verdachte opgepakt

Twee personen zijn woensdagmiddag gewond geraakt bij een conflict aan de Daltonlaan in Utrecht. Daarbij is volgens de politie ook geschoten. Er is een verdachte gearresteerd en er de politie sluit niet uit dat er meerdere arrestaties volgen.

Het incident gebeurde rond 13.50 uur op de Daltonlaan in Utrecht. Vlak bij de plek zijn verschillende scholen en kantoren te vinden.Volgens een woordvoerder van de politie zijn twee personen gewond geraakt, maar niet als gevolg van de schoten die gelost zijn. “Op dit moment zoeken wij uit wat er precies is gebeurd.”

Met behulp van onder meer twee helikopters werd naar betrokkenen gezocht. Er is inmiddels een persoon gearresteerd. De politie zegt dat er momenteel nog wordt gezocht naar meerdere daders.

De lessen van het MBO Utrecht, dat ook op de Daltonlaan is te vinden, zijn voor vandaag geschrapt. Ook zijn agenten en de recherche het gebouw binnengegaan. Of er bij het conflict studenten of medewerkers van de school betrokken waren is echter niet bekend.