Politie bevestigt beschieting van pand aan Utrechtse Maliebaan

De politie bevestigt vandaag dat een pand aan de Maliebaan in Utrecht maandag is beschoten. Gisteren werd alleen nog gesproken over een ‘verdachte situatie’ bij een pand waar verschillende strafpleiters werken.

De politie kreeg maandagmiddag rond 13.15 uur een melding. Er zou geschoten zijn op de gevel van een pand aan de Maliebaan, ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Reigerstraat.

Agenten die poolshoogte kwamen nemen troffen inderdaad kogelgaten aan in het raam. Direct daarna is een onderzoek ingesteld, dat momenteel nog in volle gang is. Over de inhoud van het onderzoek kan de politie geen verdere toelichting geven.

Recherche

De recherche zegt wel graag in contact te komen met mensen die vóór maandagmiddag 13.15 uur iets opvallends hebben gezien aan de Maliebaan. Dat kan volgens de politie maandagochtend zijn geweest, maar ook eerder.

Ook is de recherche benieuwd of er mensen zijn die camerabeelden hebben die van belang kunnen zijn voor het onderzoek.

Taghi

In het pand aan de Maliebaan zitten onder meer de strafpleiters Louis de Leon en Yassine Bouchikhi. Bouchikhi verdedigt verdachten in het Marengo-proces, waarin onder meer Ridouan Taghi verdachte is.

De Leon staat onder andere verdachten bij die worden gerekend tot de entourage van Taghi. Er zitten ook advocaten in het pand die minder bekende zaken doen.