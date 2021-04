Politie met spoed op zoek naar drie mannen na mishandeling Lange Viestraat

Een man is woensdagmiddag rond 17.00 uur mishandeld aan de Lange Viestraat in Utrecht. De politie is momenteel op zoek naar drie verdachten.

Wat de aanleiding was voor de mishandeling is niet bekend. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

In de zoektocht naar de verdachten is er ook een melding via Burgernet uitgegaan. Daarin is te lezen dat er gezocht wordt naar drie mannen. Twee dragen een donker T-shirt en een donkere broek.

Krullen

De ander draagt een zwarte jas, heeft volgens de politie ‘opvallende’ donkere krullen en heeft een gele plastic tas bij zich. Er wordt gezocht in de omgeving van station Utrecht Centraal.

Wanneer mensen de verdachten zien wordt geadviseerd het noodnummer 112 te bellen.