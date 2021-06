Politie roept hulp van Utrechters in bij oplossen ramkraak op parfumerie in Vleuten

De politie roept de hulp van Utrechters in bij het oplossen van een ramkraak in de stad. Op zaterdag 5 juni pleegden vijf mannen een ramkraak bij Parfumerie Pour Vous in winkelcentrum Vleuterweide. De daders zijn nog niet opgepakt.

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni schrokken omwonenden van de Burchtwal rond 04.30 uur wakker van een harde klap. Bewoners die naar buiten keken zagen hoe vijf mannen Parfumerie Pour Vous aan het leegroven waren.

De vijf daders waren kort daarvoor met een zwarte Renault Clio door de pui en het rolluik van de parfumwinkel gereden. Ze weten grote hoeveelheden flesjes parfum en dure handtassen buit te maken en vluchten vervolgens op twee scooters. Onderweg verloren ze zeker zestig flesjes, waardoor de politie weet wat de vluchtroute was.

Juttepeerlaan

Het spoor van parfumflesjes eindigt op de Juttepeerlaan in Vleuten. De politie vindt daar twee scooters, waarvan later bleek dat ze gestolen waren in de wijk Overvecht. Het zijn niet de scooters waarmee de daders vanaf de parfumzaak vluchtten.

De politie denkt dat ze mogelijk op deze twee scooters verder hadden willen vluchten, maar dat uiteindelijk niet gedaan hebben. Mogelijk hebben ze op de Juttepeerlaan de buit in een ander voertuig geladen en zijn ze weggereden op de scooters waarop ze al reden.

Renault Clio

Voor de ramkraak gebruikten de daders een zwarte Renault Clio met het kenteken 41-ZPS-5. De auto bleek eind mei gestolen te zijn vanaf de Gisbert Bromlaan in de wijk Tuindorp. De politie hoopt dat mensen die hier meer over kunnen vertellen of de auto tussen eind mei en 4 juni ergens hebben zien staan of rijden contact opnemen.

Tekst loopt door onder de foto

Vragen

De politie zit ook nog met een aantal andere vragen over deze ramkraak en hoopt dat mensen er meer over weten. Allereerst hoopt de politie dat mensen die weten wie er betrokken zijn bij de ramkraak zich willen melden. Verder zoekt de politie nog naar mensen die camerabeelden hebben van de daders, de scooters of de Renault Clio en naar getuigen die de daders hebben zien rijden op de scooters of in de auto of mensen die weten waar de scooters zijn gebleven.

Tot slot werden op het Siergrassenpad en het Passiebloempad in Vleuten parfumflesjes teruggevonden. Ook omwonenden die daar meer over weten kunnen zich melden bij de politie.

Mensen die tips hebben over de zaak kunnen het tipformulier van de politie invullen. Op de website van de politie staat alle informatie over de ramkraak. Daar is ook een link naar het tipformulier te vinden.