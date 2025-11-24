PVV stelt Kamervragen over Bureau Utrecht na beelden van agenten die met stenen bekogeld worden

De PVV heeft Kamervragen gesteld over een aflevering van Bureau Utrecht, het tv-programma waarin presentator Ewout Genemans de Utrechtse politie volgt. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is te zien hoe agenten zich terugtrekken wanneer jongeren stenen naar hun gooien. Kamerleden Marjolein Faber en Annelotte Lammers noemen de situatie “onacceptabel” en “absurd”.

De Kamerleden beschrijven dat de politie “moest vluchten uit een Utrechtse wijk voor geweld van buurtbewoners”. In de aflevering legt een agent uit dat de eenheid besloot zich terug te trekken om het risico op gewonde collega’s te beperken: er was al een verdachte aangehouden en blijven staan zou een risico zijn. De agent zegt dat de groep jongeren zich op dat moment ‘onschendbaar’ voelde, omdat zij met 20 tot 25 man tegenover de agenten stonden.

Volgens de Kamerleden schaden de beelden het gezag en het aanzien van zowel de politie als de overheid. Faber en Lammers willen weten of de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze zorgen delen.

Daarnaast stellen zij dat de politie over voldoende middelen en bevoegdheden moet beschikken om haar taken uit te kunnen voeren en gezag te behouden. De PVV vraagt het ministerie daarom of het bereid is extra middelen en bevoegdheden beschikbaar te stellen.

Kritiek op burgemeester

Ook uiten de Kamerleden kritiek op burgemeester Sharon Dijksma. Ze vinden het “onacceptabel” dat de situatie kon ontstaan en vragen welke mogelijkheden een burgemeester heeft om in vergelijkbare omstandigheden op te treden.

Daarbij verwijzen de kamerleden naar uitspraken van Dijksma en Genemans in het tv-programma Pauw en De Wit, waarin wordt gezegd dat zulke situaties geen uitzondering zijn. De kamerleden willen weten of het ministerie al stappen heeft ondernomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Verder vragen Faber en Lammers in welke gemeenten volgens het kabinet nog meer situaties voorkomen die zij omschrijven als ‘no-gozones’, en hoe vaak dit gebeurt. Ook willen zij weten welke maatregelen hiertegen zijn genomen. Tot slot vraagt de PVV of de minister bereid is de korpschef hierover ter verantwoording te roepen en “concrete maatregelen” te treffen om een einde te maken aan deze “absurde situaties”.

Bureau Utrecht

Bureau Utrecht is vanaf 4 november te zien op RTL 4 en Videoland. Het is het zevende seizoen van programmamaker Ewout Genemans, die opnieuw met de politie in verschillende steden meedraait. Dit keer volgt hij een half jaar lang twaalf Utrechtse politieagenten, wat hij zelf beschrijft als “één van de meest heftige seizoenen ooit”.