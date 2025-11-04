Televisieprogramma Bureau Utrecht gestart: ‘Een van de meest heftige seizoenen ooit’

Vanaf vandaag is Bureau Utrecht te zien op RTL 4 en Videoland. Het is het zevende seizoen van programmamaker Ewout Genemans, die opnieuw met de politie in verschillende steden meedraait. Dit keer volgt hij een half jaar lang twaalf Utrechtse politieagenten, waarbij de menselijke kant en de verbinding centraal staan.

Voor de Utrechtse politie was het belangrijk dat juist de verbinding goed naar voren kwam. “Die verbinding waar jullie eerder over spraken: maak je geen zorgen, want die druipt van het beeld af”, zegt eindredacteur Frank tegen politieagent en organisator Emiel.

‘Als het plannen van een bruiloft’

“Het format van de serie bleek toch echt wat anders”, vertelt Emiel. “Dat we aan de bak moesten, dat was wel duidelijk.”

In totaal meldden 44 politieagenten zich aan, van wie er uiteindelijk twaalf werden geselecteerd voor Bureau Utrecht (de BU12). “De nieuwste dienstvoertuigen werden geregeld en we brachten de BU12 in stelling door ze nog wat extra kennis en kunde bij te brengen.”

De voorbereidingen begonnen in februari, en op 14 maart vond de officiële kick-off plaats, waarbij de koppels werden voorgesteld. “De organisatie voelde een beetje als het plannen van een bruiloft”, zegt Emiel. In totaal werd er zo’n tachtig dagen gefilmd.

Veel geweld tegen politie

“Ik heb jullie werk mogen leren kennen. Er zijn veel leuke momenten als politieagent in Utrecht, maar ook best wat pittige momenten”, zegt Ewout. Volgens hem is Bureau Utrecht “één van de meest heftige seizoenen ooit”.

Hij merkte vooral op dat er veel geweld tegen agenten plaatsvindt. “Dan heb ik het over het gooien van stenen, het gooien van vuurwerk, en de politieagenten moeten daar elke dag maar gaan staan.”

Agenten Yannick en Ellen, die Ewout in de serie volgt, herkennen dit beeld. “Geweld naar politie komt in het seizoen terug”, zegt Yannick. Ook Ellen maakt het regelmatig mee: “In Utrecht is er veel geweld rondom het Bollendak. Er zijn best veel steekpartijen, zakkenrollers, en ook collega’s die met stenen worden bekogeld. Dat is de problematiek die in Utrecht veel speelt.”

‘Het voelt heel natuurlijk’

Yannick en Ellen vormen samen een van de koppels die in de serie te zien zijn. Beide zijn geboren en getogen in Utrecht, maar hadden nog nooit eerder samengewerkt. “Elke keer waren we weer verbaasd hoe goed de match is gemaakt”, zegt Ellen.

Het voelde voor hen niet vreemd om gevolgd te worden door de camera’s. “In het begin is het even wennen dat je een camera achterin hebt, maar na de eerste draaidag ben je dat ook wel weer kwijt”, vertelt Ellen. “Er wordt zo goed gefilmd dat je niet doorhebt dat er gefilmd wordt.”

Ook letten ze niet extra op wat ze zeggen of doen. “Het gaat heel natuurlijk. Zij zijn hier zo goed in en ze weten precies wanneer ze wel en niet kunnen inspringen. Wij kunnen zo ons ding doen”, zegt Yannick.

Menselijkheid en verbinding

Beide agenten doen mee om te laten zien hoe het is om bij de politie te werken. “Ik ben zo ontzettend trots op mijn werk”, zegt Yannick. “In Utrecht proberen we altijd verbindend te zijn. In bijna alle gesprekken die we aangaan, is dat stap één.”

Ellen hoopt vooral dat kijkers meer menselijkheid zien. “Dat we, ondanks dat we soms geweld moeten gebruiken, het altijd doen met het doel om daarna de rust te brengen en de openbare orde te handhaven. We treden ook als mens op, niet alleen als politie.” “Wij zijn ook maar mensen en we doen ons best”, voegt Yannick toe.

Reacties op het filmen

Volgens Ellen reageren mensen op straat soms opvallend op de camera’s. “Zo vragen ze om foto’s en schreeuwen ze naar Ewout, terwijl er een heftige situatie plaatsvindt.” Toch blijven de betrokkenen bij incidenten meestal rustig. “Wanneer we zeiden dat ze geblurred worden, was het vaak prima”, vertelt Ellen.

Zichzelf terugzien vonden de agenten intens, maar ze zijn blij met het eindresultaat. “Datgene wat ik wilde laten zien, komt heel goed aan bod. Daar ben ik heel erg trots op”, zegt Yannick.

Het seizoen

In Bureau Utrecht wordt verteld dat de criminaliteit in Utrecht weliswaar daalt, maar dat er tegelijkertijd meer zwaardere delicten plaatsvinden. Ook neemt het aantal jonge criminelen onder de 23 jaar toe.

Zo komen er in de serie veel jonge verdachten in beeld, soms betrokken bij ernstige misdrijven. En, zoals Ewout al aangaf, zijn velen van hen respectloos of zelfs gewelddadig tegenover de politie.

Ook de problematiek rondom het Bollendak komt aan bod. Volgens de politie zorgt dit gebied voor veel overlast door groepen zoals verslaafden, dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en zogenoemde veiligelanders. Er is regelmatig sprake van steekpartijen, intimidatie en verstoring van de openbare orde. “Het is een hele lastige doelgroep, echt heel moeilijk, want je dringt vaak niet tot ze door”, zegt politieagente Naomi in de serie.

Toch is er ook ruimte voor luchtigere momenten, zoals toeristen die vastzitten in een kano in de regen, of zelfs Ewout die een verdachte eerder staande houdt wanneer die wegrent voor de politie.

“Ik denk dat het een bijzondere serie is geworden”, zegt Ewout. “Het goede van dit programma is dat we niet alleen de politieagenten beter leren kennen, maar dat we ook de mensen in Nederland, en zeker in Utrecht, kunnen laten zien dat er echt dingen zijn waarvan ik vind dat die niet kunnen.”