Restaurant aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht gesloten nadat er illegaal werd gegokt

De deuren van een restaurant aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zijn gedwongen gesloten omdat er na sluitingstijd illegaal werd gegokt. Dat werd bekend nadat de politie zondagavond een inval deed in het pand.

Op basis van verschillende meldingen bestond volgens de politie het vermoeden dat er na sluitingstijd illegaal gegokt zou worden in het restaurant. Er is daarom besloten zondagavond een inval te doen. “Door het gehele pand lagen speelkaarten en was men druk aan het spelen”, schrijft de politie op haar website.

De dertig personen die binnen werden aangetroffen zaten aan verschillende tafels en speelden kaartspelletjes. Zij worden allemaal verdacht van illegaal gokken. Ze zijn gehoord en krijgen allemaal een proces-verbaal.

Bij een aantal van de spelers werd volgens de politie een ‘groot’ geldbedrag aangetroffen. In totaal is ongeveer 40.000 euro in beslag genomen. De recherche onderzoekt nu welke rol de aanwezigen hadden. De gemeente heeft het restaurant ondertussen gesloten. Om welke horecazaak het gaat is niet bekendgemaakt. Wat er in de toekomst met de onderneming gaat gebeuren is ook nog niet duidelijk. Het is het derde bedrijf aan de Amsterdamsestraatweg dat momenteel gesloten is vanwege illegale activiteiten.

