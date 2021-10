Slachtoffer schietpartij café de Plak is 37-jarige Utrechter; politie weet mogelijk wie de verdachte is

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij bij café de Plak is een 37-jarige man uit Utrecht. Het tweede slachtoffer, die op eigen kracht naar het ziekenhuis is gegaan, is volgens de politie een vrouw. Naar de verdachte wordt nog gezocht.



Zaterdagavond rond 19.25 uur werd er bij café de Plak in de Utrechtse wijk Lombok geschoten. Daarbij kwam een man om het leven en een vrouw raakte gewond. Zij is volgens de politie momenteel nog niet aanspreekbaar. Het was op dat moment flink druk in de horecazaak. Wat de precieze oorzaak van het schietincident was, is nog niet bekend.

De politie is na de schietpartij een onderzoek gestart dat volgens een woordvoerder nog in volle gang is. Op basis van getuigenverklaringen bestaat een vermoeden wie de verdachte is. “Daar zijn wij nu naar op zoek”, aldus de woordvoerder. De politie onderzoekt onder meer of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

Ballonnen

Zondagochtend is café de Plak nog steeds afgesloten. Voor de deur hangt een lint van de politie, en ook staat er een dienstauto en een mobiele werkplek van de Forensische Opsporing voor de deur.

Naast de ingang van de horecazaak staan ook nog twee pilaren met gouden en zwarte ballonnen. De tafeltjes, die zaterdagavond niet zijn opgeruimd, staan nog buiten en daarop liggen pakjes sigaretten en staan half opgedronken glazen.

De woordvoerder van de politie zei tot slot te verwachten dat er vandaag nieuwe informatie over het schietincident bekend wordt gemaakt.