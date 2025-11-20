Twee jonge Utrechters verdacht van gewapende overval op supermarkt Amsterdamsestraatweg

Twee Utrechters van 20 en 23 jaar worden verdacht van een gewapende overval op een supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Tijdens de overval werden twee medewerkers bedreigd en geprobeerd vast te binden. Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen beide mannen een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar, een taakstraf van 240 uur en een contactverbod.

De overval vond plaats op vrijdag 21 juni 2024. De twee mannen liepen de supermarkt binnen terwijl er twee medewerkers aanwezig waren. In het magazijn probeerden de verdachten de medewerkers met tie wraps vast te binden en bedreigden zij hen met een mes. Een van de medewerkers wist het mes af te pakken en uit de winkel te vluchten. De verdachten gingen achter hem aan en vluchtten zelf de winkel uit.

Wraak

Een van de medewerkers herkende de 20-jarige verdachte als een oud-collega van de supermarkt. Na de overval werden zijn telefoongesprekken afgeluisterd. Daaruit bleek dat hij meerdere keren met de medeverdachte had gebeld over de overval. Zo kwam ook de 23-jarige verdachte in beeld. Daarnaast bevestigde de GPS-locatie van diens telefoon zijn betrokkenheid.

Volgens het OM verklaarde de 20-jarige verdachte dat hij uit wraak handelde en niet uit financieel gewin. Hij was eerder ontevreden vertrokken bij de supermarkt. Het OM noemt dit motief ‘schokkend’.

Strafeis

Het OM stelt dat het ondanks de ernst van het feit hoopt dat het om een eenmalige misstap gaat en dat de twee een positieve toekomst kunnen opbouwen. Omdat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf hun lopende opleidingen zou doorkruisen, eist het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar, een taakstraf van 240 uur en een contactverbod tussen de twee verdachten.

De rechtbank doet uitspraak op 2 december.