Drie mannen overvallen supermarkt aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Drie mannen hebben vrijdagavond een supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht beroofd. Volgens de politie hebben zij daarbij het personeel bedreigd met een wapen.

De overval vond plaats rond 19.30 uur. Een van de daders droeg een zwarte jas met Nederlandse vlag. Diezelfde avond speelde het Nederlands elftal een EK-wedstrijd tegen Frankrijk.

Na het incident gingen de drie verdachten er in onbekende richting vandoor. Het is ook niet bekend of zij buit hebben gemaakt.

Om welke supermarkt het gaat is niet bekend. Aan de Amsterdamsestraatweg zijn onder meer twee filialen van Albert Heijn te vinden, en een van Boni.