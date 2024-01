Vaten met drugsafval gedumpt in Zuilen en Overvecht in Utrecht

De politie in Utrecht heeft twee grote vaten gevonden met vermoedelijk drugsafval. Er past zo’n duizend liter vloeistof in de zogenoemde Intermediate Bulk Containers. Eentje lag in Zuilen en een in Overvecht. Vermoedelijk zijn ze van dezelfde verdachten afkomstig.

Het eerste vat werd gevonden langs de Daalseweg. Agenten kwamen de dumping op het spoor na een melding. Even later vond de politie aan de 2e Polderweg een tweede vat. De politie gaat ervan uit dat in de twee vaten afval zit van synthetische drugsproductie.

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het opruimen. De politie roept getuigen zich op te melden. Het is onduidelijk of er schade is aan de natuur.