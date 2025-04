Veel plofkrakers in Duitsland komen uit Utrecht; nauwere samenwerking moet oplossing bieden

Bij veel plofkraken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, zijn vaak Utrechtse daders betrokken. Onder meer de Noordrijn-Westfaalse minister van Justitie, Benjamin Limbach, brengt daarom woensdag een werkbezoek aan Utrecht, om een plan van aanpak tegen de criminele activiteiten te bespreken.

“Utrecht heeft de dubieuze eer dat veel mensen die over de Duitse grens een plofkraak plegen, afkomstig zijn uit onze stad”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “We zijn al een tijd bezig met een aanpak tegen plofkrakers en werken er hard aan om Utrechtse plofkrakers, na detentie, weer op het rechte pad te krijgen.”

Om beter zicht te krijgen op welke Utrechters in het Duitse gebied vastzitten, gaat Utrecht de samenwerking met de autoriteiten in die regio intensiveren.

Begeleidingstraject

De gemeente Utrecht krijgt voortaan de mogelijkheid om informatie op te vragen bij Duitse gevangenissen over Utrechtse veroordeelden. Dit moet helpen om te achterhalen wanneer zij vrijkomen, zodat op tijd een begeleidingstraject voor terugkeer naar de stad kan worden gestart.

“Een deel van de Utrechtse plofkrakers die vastzit in Noordrijn-Westfalen na een plofkraak, is al in beeld bij de gemeente”, zegt Dijksma. “Maar er is lang niet altijd zicht op wanneer zij weer vrijkomen en terugkeren naar Utrecht.” De nieuwe werkwijze moet uitkomst bieden.

Volgens de Noordrijn-Westfaalse minister van Binnenlandse Zaken, Herbert Reul, die ook woensdag ook naar de Domstad afreisde, hebben banken in de regio hun beveiligingstechnologie verbeterd, waardoor plofkrakers nauwelijks nog buit maken.

Toch blijft het volgens hem noodzakelijk om de samenwerking met Utrecht te intensiveren. “Want alleen op deze manier kunnen we het fenomeen van plofkraken op de lange termijn achter ons laten”, concludeert Reul.