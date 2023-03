Zoektocht naar verdachte van beschieting op beautysalon aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht gaat door

Nog steeds wordt gezocht naar de verdachte van de beschieting op beautysalon FullGlamDutch aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari werd het pand van beautysalon FullGlamDutch aan de Amsterdamsestraatweg beschoten. Burgemeester Dijksma heeft op dinsdag 21 februari besloten dat de deuren 30 dagen gesloten moesten blijven om de ‘openbare orde te waarborgen’. De eigenaresse van de beautysalon reageert in de uitzending: “Het voelt alsof er op mijn kind wordt geschoten. Ik heb de beelden wel duizend keer bekeken, met pijn in mijn hart.”

Naast de beautysalon in Utrecht, opende de eigenaresse in 2021 een salon in Laren en in maart 2022 in Roermond. Precies een week na de beschieting in Utrecht, in de nacht van 16 of 17 februari, was het ook mis bij de salon in Laren. Daar plakte een man een explosief tegen de ruit van de beautysalon. Alle drie de panden zijn dicht uit veiligheidsoverwegingen.

Beelden

De politie deelde dinsdagavond beelden van beide zaken in de uitzending van Opsporing Verzocht. Op de camerabeelden is te zien dat een man in de nacht van 9 of 10 februari tweemaal een kogel naar binnen schiet in het pand in Utrecht. Op de beelden van de zaak in Laren is te zien dat een man een explosief op het raam van de salon plakt. Het explosief is niet ontploft, maar was wel degelijk echt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Het is niet duidelijk of het om dezelfde man gaat in beide zaken of dat het een andere dader betreft.

De politie is op zoek naar tips over de dader of daders. “Mocht u nu al weten waarom iemand het gemunt heeft op de zaken van de onderneemster, laat van u horen. Dat mag ook anoniem of in een vertrouwelijk gesprek met de politie”. De politie is daarnaast ook op zoek naar getuigen. “Iedereen die iets gehoord of gezien heeft, of beelden heeft, daar komt de politie graag mee in contact.” De beelden zijn terug te kijken op de website van Opsporing Verzocht.