10 jaar werk en 40.000 stenen; Domtoren van vijf meter hoog is onthuld in Utrecht

Utrecht is een nieuwe constructie rijker. Tien jaar lang deed Chris van der Sman (89) over de bouw van zijn replica van de Domtoren. Veertigduizend stenen telt het vijf meter hoge bouwwerk. Vanaf vrijdag is zijn versie van het icoon van Utrecht te zien aan de Verlengde Hogeweidebaan.

In 2010 legde Leon, de kleinzoon van Van der Sman, de eerste steen. De tien opvolgende jaren werd er volgens een vaste routine gewerkt. In de wintermaanden maakte hij de stenen en de mallen voor de ornamenten. De overige maanden werd het schaalmodel van de gotische toren opgebouwd. Tijdens zijn werkend bestaan was Van der Sman actief als huisschilder, die kennis kwam goed van pas tijdens het ambachtswerk.

Lange tijd was onduidelijk waar de toren zou komen te staan. De Nootdorper kreeg aanbiedingen van verschillende particulieren en bedrijven. Even was er sprake van een plek bij het stadion van FC Utrecht of de Botanische Tuinen. De gekozen locatie stemt de Nootdorper gelukkig: “Een Domtoren hoort in Utrecht.” Een bijzonder gegeven: zijn replica bevindt zich op het geografische middelpunt van de stad.

Veel tijd om na te genieten heeft Van der Sman niet. De plannen voor een miniatuur van de toren van de Sint-Bartholomeüskerk in zijn woonplaats liggen al op de tekentafel.