Aftelmomenten, lichtshow en game-evenement; dit is er in Utrecht te doen tijdens de jaarwisseling

Onder de noemer ‘Oud en vanaf nu, een feest voor iedereen’ hoopt de gemeente Utrecht een nieuwe manier te introduceren om de jaarwisseling te vieren. Tijdens dat feest wordt weliswaar geen vuurwerk meer afgestoken (dat is althans het idee), maar wensen de Utrechters elkaar nog wel een gelukkig nieuwjaar. Komende nacht wordt een belangrijke stap gezet naar deze mogelijk nieuwe traditie. Zo staat er onder meer een aftelmoment op het Jaarbeursplein op de agenda.

In Utrecht geldt deze jaarwisseling een afsteekverbod. Dit is besloten na advies van een burgerberaad waar 81 Utrechters deel van uitmaakten. De gemeente gaf eerder toe dat het verbod moeilijk te handhaven is, vanwege ‘de beperkte capaciteit bij de handhavers’.

“Het burgerberaad heeft lef getoond en belangrijke keuzes gemaakt voor een nieuwe invulling van de jaarwisseling”, zegt wethouder Eva Oosters. “In relatief korte tijd is, met de betrokkenheid van diverse partijen, een prachtig nieuw programma gerealiseerd. Samen zetten we de eerste stappen naar een veilige en duurzame jaarwisseling.”

Aftelmoment

Onderdeel van dit programma zijn twee aftelmomenten op het Jaarbeursplein. Het eerste moment is tussen 17.30 en 18.30 uur, en is voor kinderen die nog geen klok kunnen kijken. “Samen verzetten we de klok, tot we het nieuwe jaar alvast om 18.14 uur vieren met een betoverende lichtshow”, schrijft de gemeente.

Om 21.30 uur start het avondprogramma op het Jaarbeursplein. Er zijn optredens van DJ Yorit en de Weekend Warriors, en vlak voor middernacht wordt afgeteld naar 2025. “Het nieuwe jaar [wordt] feestelijk ingeluid met een spectaculaire lichtshow.”

Game-evenement

Bij Karma Kebab aan de Kanaalweg wordt van 16.00 tot 21.00 uur een indoor gaming-evenement georganiseerd. “Hier kunnen levensgrote arcadegames worden gespeeld, zoals XXL-Duckhunt, een interactieve versie van Pacman, en andere spectaculaire spellen.”

Daarnaast zijn er ongeveer vijftig activiteiten die zijn verzonnen door bewoners zelf. Om dit te organiseren hebben zij geld gekregen van de gemeente, die hiervoor 275.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Voorbeelden van activiteiten zijn een silent disco’s in straten, een sportdag, oliebollen eten met eenzame ouderen en spelletjesmiddagen voor kinderen. Meer informatie over het programma is te vinden op deze website.

Tradities

Eva Oosters: “Het veranderen van tradities kost tijd. Het gaat niet alleen om de plannen, maar vooral om het zetten van een stap in de juiste richting. We willen toewerken naar een nieuwe traditie waarin mensen elkaar op straat een gelukkig Nieuwjaar wensen – en dat zal nog jaren duren – maar dan zonder vuurwerk.”