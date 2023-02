Bevrijdingsfestival in Utrecht op 5 mei 2023 gaat toch door

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht kan toch doorgaan. Nadat de organisatie vorige week nog zei dat het evenement in 2023 afgelast zou worden blijkt nu dat er toch genoeg geld beschikbaar is. De gemeente en de provincie geven ieder 50.000 euro en het K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch willen garant staan voor eventuele tegenvallers. Daarmee is er dus toch weer een festival op 5 mei in Park Transwijk.

Wel een festival, toen geen festival, en nu weer wel; het Bevrijdingsfestival lijkt definitief toch door te gaan. Afgelopen weken werd al duidelijk dat het festival mogelijk niet zou doorgaan waarna de provincie en de gemeente ieder 50.000 euro beschikbaar stelden. Dat was volgens de organisatie nog niet genoeg omdat het financiële risico te groot bleef, vooral bij slecht weer. Daarom werd het festival helemaal afgelast. Maar door de garantstelling van K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch durft de organisatie het nu toch aan.

Festivaldirecteur Manja Kerstholt: “We zijn verheugd dat we extra steun krijgen van zowel de overheid als nu ook uit de private- en commerciële sector om op 5 mei het festival te kunnen organiseren. We hebben afgelopen week hartverwarmende reacties ontvangen vanuit het hele land, waaronder een groots opgezette crowdfundingsactie. Samen met de initiatiefnemers beslissen we hoe we deze gift als Bevrijdingsfestival Utrecht kunnen inzetten.”

Financiële onzekerheden

Het Bevrijdingsfestival Utrecht kampt de laatste jaren met financiële onzekerheden. Oorzaken die door de organisatie genoemd worden zijn de nasleep van de coronacrisis, stijgende inflatie, fors gestegen loonkosten, krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen. Al met al zou de organisatie te maken krijgen met een kostenstijging van 30 procent, die de organisatie niet kan doorberekenen aan bezoekers.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht geeft invulling aan 5 mei en viering van de vrijheid op deze dag voor de provincie Utrecht, met jaarlijks tussen de 37.000 en 45.000 bezoekers.