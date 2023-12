Bezoekers wisten musea in Utrecht in 2023 weer goed te vinden; cijfers weer net zo hoog als voor corona

Bezoekers wisten de verschillende musea in Utrecht weer goed te vinden. Door corona was er een aantal jaren een dip, maar in 2023 trokken onder meer het Spoorwegmuseum, Centraal Museum, Museum Speelklok en Museum Catharijneconvent weer volle zalen.

Door de coronacrisis en de daarbij behorende lockdowns zagen musea het aantal bezoekers fors teruglopen. In 2022 was daar ook nog een staartje van te zien, maar dit jaar draaien de musea in Utrecht weer op volle toeren.

Centraal Museum

Het Centraal Museum, waar ook het Rietveld Schröderhuis en het nijntje Museum toebehoren, verwacht in 2023 in totaal zo’n 345.000 bezoekers. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. Het grote aantal bezoekers komt vooral door het vernieuwde nijntje Museum, dat in juni de deuren opende en afgelopen jaar ruim 200.000 bezoekers trok. De vaste collectie van het Centraal Museum was tot half december gesloten voor bezoekers als gevolg van de verduurzaming van een groot deel van het museum.

“We verwachten met de vernieuwde collectiepresentatie een boost te kunnen geven aan de bezoekcijfers de komende dagen en daarmee de 345.000 bezoekers te realiseren,” aldus zakelijk directeur Marco Grob. “Ook zijn we blij dat de bezoekers het vernieuwde nijntje museum weten te waarderen, de bezoekcijfers zijn boven verwachting.”

Speelklok

Museum Speelklok heeft in 2023 meer dan 100.000 bezoekers ontvangen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2019, het jaar voor de coronacrisis. In dat jaar en de jaren ervoor behaalde Museum Speelklok ook steeds ruim 100.000 bezoekers.

Directeur Marian van Dijk is blij dat het publiek weer is teruggekeerd: “Dat we dit jaar weer op het voor ons vertrouwde aantal van 100.000 uitkomen is natuurlijk een geweldig mooie mijlpaal na de moeilijke corona-jaren.”

Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent komt ook in de buurt van het recordjaar 2019, toen waren er bijna 160.000 bezoekers. Tot vorige week waren er 150.000 bezoekers geweest, maar deze week komen er ook nog heel veel mensen.

Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum scoort ook goed, met de verwachting van 475.000 bezoekers in 2023 is het een topjaar. Vooral de zomervakantie was erg goed, maar ook de maanden daarna werd het museum goed bezocht, aldus het museum. Op doordeweekse dagen was ook een flinke stijging te zien van het aantal bezoekers.