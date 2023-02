Boekenwereld steunt bedreigde schrijver Pim Lammers uit Utrecht; zaterdag paginagrote advertentie in landelijke kranten

In de landelijke kranten wordt morgen een paginagrote advertentie gepubliceerd waarmee de boekenwereld de bedreigde Utrechtse schrijver Pim Lammers wil steunen. Tot nu toe ondertekenden ten minste 2.000 schrijvers, uitgevers en anderen uit het vak de advertentie, zegt het CPNB, de organisatie achter de Kinderboekenweek.

Vorige week besloot de Utrechtse schrijver zich terug te trekken als auteur van het Kinderboekenweekgedicht. Lammers kreeg die dagen doodsbedreigingen naar aanleiding van een verhaal voor volwassenen dat hij in 2015 schreef.

Het idee voor de advertentie ontstond bij schrijvers en uitgevers zelf, zegt een woordvoerder van het CPNB. Welke namen er allemaal onder staan, kan de stichting nog niet zeggen en wordt morgen dus bekend bij het openslaan van een krant. Wel kan hij zeggen dat vrijwel alle grote schrijvers er bij zullen staan.

Daarnaast krijgt het werk van Lammers deze week meer aandacht van boekwinkels en bibliotheken. Zo schrijft NU.nl dat ze zijn werk op een prominente plek neerzetten en posters met daarop zijn gedichten ophangen. Een woordvoerder van de Koninklijke Boekverkopersbond zegt tegen de nieuwssite dat bijna alle 1.500 Nederlandse boekwinkels meedoen.

‘Pertinent onwaar’

Het CPNB koos Lammers als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht vanwege de kinderboeken die hij schreef. “Zijn kinderboeken gaan over een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn”, liet het CPNB eerder weten.

Na die keuze kwam op sociale media kritiek op een verhaal voor volwassenen dat Lammers in 2015 schreef. Dat gaat over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer en leidde tot boze reacties en dus ook tot doodsbedreigingen. “Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard”, zei Lammers tegen het CPNB.

Pim Lammers trekt zich terug als dichter van de Kinderboekenweek 2023. pic.twitter.com/Zfj1zpKtNY — Stichting CPNB (@cpnb) February 4, 2023

Het CPNB noemde de bedreigingen ‘verschrikkelijk en onacceptabel’, net zoals staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu: “Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk.”