Centraal Museum in Utrecht gaat 2.000 objecten uit verzameling wegdoen

Het Centraal Museum in Utrecht gaan zo’n 2.000 voorwerpen uit de collectie wegdoen. Dit is onderdeel van de voorbereiding van het openen van een nieuw depot.

Het Centraal Museum krijgt aan de Isotopenweg op bedrijventerrein Lage Weide een groot nieuw depot. Dit was voor het museum de uitgelezen kans om de volledige collectie te analyseren, om zo onnodige verhuizingen te voorkomen.

Er zijn ruim 2.000 objecten aangetroffen in de collectie die ‘niet binnen het verzamelbeleid van het Centraal Museum vallen’. Deze gaat het museum ‘ontzamelen’, zoals dat genoemd wordt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er zijn speciale regels opgesteld voor de verkoop van zoveel objecten door een museum. In alle gevallen gaat het om voorwerpen die minder waard zijn dan 15.000 euro. Dat is relevant, want anders moet de gemeente toestemming geven.

Er wordt een lijst gepubliceerd waarop alle objecten staan. Andere musea kunnen dan aangeven of er belangstelling is voor een object. Zo moet voorkomen worden dat erfgoed verdwijnt uit openbare collecties.

Het publiceren van de objecten zal, in deelcollecties, over de periode tot medio 2025 plaatsvinden via deze website.