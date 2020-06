Centraal Museum in Utrecht hijst nijntje in verschillende outfits op 65e verjaardag

Ter gelegenheid van nijntje’s 65e verjaardag hebben modestudenten uit verschillende landen allerlei outfits gemaakt voor het Utrechtse konijntje. De kledingstukken zijn vanaf 20 juni tijdens de tentoonstelling nijntje, 65 jaar bron van inspiratie te zien bij het Centraal Museum.

Maar liefst 86 nijntje’s krijgen een nieuwe uitdossing. Het project Miffy Fashion Design is al in 2019 gestart. Studenten uit Nottingham, Hong Kong, Milaan, Mexico en Utrecht creëerden de ontwerpen voor nijntje op uitnodiging van Mercis bv, het bedrijf dat wereldwijd de rechten op Dick Bruna’s werk beheert.

Het doel was om Dick Bruna’s liefde voor het creatieve proces te delen en jonge ontwerpers een platform te geven. Tussen de ontwerpen zit bijvoorbeeld een nijntje in ruimtepak, geïnspireerd op de film 2001: A Space Odyssey, een nijntje geïnspireerd op Oaxaca-Mexicaanse volkskunst en een nijntje in een haute couture jurk.

Springlevend

Nijntje, het meest bekende ontwerp van de Utrechter Dick Bruna, zag op 21 juni 1955 het levenslicht. “Het unieke konijntje dat Dick Bruna ontwierp is na 65 jaar nog steeds springlevend en een inspiratiebron voor jong en oud. Deze presentatie laat zien hoe het beroemde Utrechtse idool ook mode en vormgeving inspireert en we zijn blij dat we jong talent een platform kunnen bieden”, zegt Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum.

De tentoonstelling is te zien van 20 juni tot en met 20 september.